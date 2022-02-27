躋身世界級殿堂的風格居家 盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園

【撰文｜Dominic Lee 圖片提供｜亞維空間設計】

紳士概念之誕生，最早起源於歐洲，除了社會階級的定義外，更泛指心地良善、舉止優雅的男士；「紳士品格」的命題，即揭示一座盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園，其量體櫛比鱗次、堂皇壯闊，作為退休養生宅邸的避世居所，堪稱遺世而獨立。

深究幕後的操刀主掌，亞維空間設計總監簡瑋琪實屬功不可沒；事實上，她憑藉本案一舉奪得義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際獎項之軟裝項目殊榮，以台灣陳設軟裝旗手之姿，躍上世界級設計殿堂。

亞維空間設計總監簡瑋琪曾獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大獎項的肯定，實屬台灣少數憑藉軟裝征戰全球設計界的第一人。

法式香頌風華 譜寫現代田園牧歌

視線所及的一草一木，皆彷彿回溯舒心自適的依歸，舉凡燈光動線、材質色彩或軟裝陳設，都悉心烙印法式鄉村風格極具代表性的浪漫寫意，尤以迤邐鋪展全域的Tiffany Blue擘造視覺重心，將主人翁對於特定色的鍾愛，完美詮釋繾綣難捨的深摯眷戀。

象徵奢華典雅的Tiffany Blue瀰漫全室，不僅貼合屋主對於色彩的偏好，更為空間主調銘刻宛如傳承自世家精品的頌世雋永。

經由亞維空間設計總監簡瑋琪的點睛之筆恣意揮毫，成就軒敞豪墅內每個驚奇轉折、每次驀然回首所見的流動端景。例如書香一隅，使用結構彎曲的造型檯燈，搭載燈軸下方的小型圓桌，讓恬靜獨享的閱讀時光不僅書本，還有精巧唯美的杯盤相伴；同時，引入蔥翠的植栽妝點，配襯藤底白瓷花瓶、歐風雕花鐵盤和螺旋式高腳杯，醞釀爾雅隨興的法式慵懶情調。

各式風格選品經由總監簡瑋琪的巧手詮釋，兀自散發流淌靜謐時光的永恆至美。

此外，考量屋主針對迎賓客席數的需求漸增，通透公領域的另一角，嚴選紋理質樸溫潤的天然木料長凳創建焦點，更憑藉大地色系抱枕的烘托，毫無違和地包容異材質的堆疊拼接，隱隱流淌滿室的和諧沉靜；上方設置輕工業風鏤空鐵件掛鐘，取其穿透、簡約的外觀特性，並巧借由下往上的特殊照明安排，替平凡卻令人引頸期盼的魅力日常揭開序幕。

木料、鐵件等多元材質揀選，與周遭環境共同演繹定格般的精彩瞬間。

世家精品經典色 傳承百年風尚底蘊

細探總監簡瑋琪獨樹一幟的軟裝心法，無論在窗幔、布藝或花草運用等範疇，皆力求貫徹具延續性的瑰麗影跡；始終深信設計以人為本的她，堅持揉合主人的喜好、品味甚或氣韻，避免備受大眾青睞的法式鄉村淪為風格樣板，既能盡顯猶如傳承法式高訂精髓的低奢深斂，又細膩體察別具個人化生活場景轉譯與儀式感的鮮明意象。

法式鄉村風格所對應的理想生活品味早已深植人心；然而，透過總監簡瑋琪獨到的陳列佈置觀點，使其擺脫制式化的想像，昇華美學新境。

相輔相成的配色巧思，多方體現在立面、櫃體門片及傢具傢飾，且如前所述，擷取凝鍊使屋主醉心不已的Tiffany Blue織就，搭佐米、白、象牙等高明度色彩協調，締造出即便位處迥異機能區，仍同譜一致空間基調的絕妙；澄澈的湖水藍，隱逸世家精品獨領標幟性漾彩之榮顯風範，值得層峰人士尊享典藏。

澄澈純淨的Tiffany Blue藉由米、白、象牙等高明度色彩的烘托，傳達和諧一致的設計題旨與空間基調。

接軌國際的軟裝操刀 樹立至高標竿

精準掌握高低、均衡、三角等層次比例，總監簡瑋琪在在大顯身手，展現其精湛的軟裝陳設技藝，援引雍容典雅、盈滿法式風情的綺幻逸品點綴，諸如手工花磚、訂製吊燈，表述奢華寓邸去蕪存菁的大器輪廓；或攜手骨董餐具、匠心布藝和蓊鬱植栽，布局錯落有致的轉場與過渡，足見簡瑋琪曾榮獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London等三大國際獎項肯定的輝煌經歷，實屬台灣少數藉由軟裝征戰全球設計界的第一人。

適性揉合高低、均衡、三角比例等軟裝技法，總監簡瑋琪完美拿捏視覺的層次和景深，擘劃端景處處。

屋外則坐擁一片蔥郁，徜徉枝繁葉茂的勝景環抱，隨著靜守院落的木頭搖椅悠閒晃蕩，隱晦而明晰地定義場域之休憩功能；婆娑樹影，碧草如茵，蔓生綠意與旺盛生機，精神抖擻地攀附灰色系立面和蘊藏自然材質肌理的地坪，形塑彷若鑲嵌深邃密林中的隱士居宅。對此，總監簡瑋琪也特別為室內精心廣闢大面積開窗、木百葉，令主人時時刻刻沉浸和煦陽光的溫婉照拂，沐浴美好退休生涯的愜意洗禮。

戶外露台與院落廣納飽滿綠意，築砌如世外桃源般的富麗勝景。

室內大片落地窗、木百葉的規劃，使自然景致和豐沛採光盡收眼底。

游藝生活的不經意 充實日常儀式感

生活感之營造，素來是總監簡瑋琪在面對軟裝規劃時永恆不變的首要宗旨，世人所追崇的理想居家樣貌，從不僅止日行的習慣制約，而是真正自感官經驗領略、拾得的雀躍，一如迷人清麗的「紳士品格」，採取對稱語彙、深淺色調的鋪陳，進一步串聯實用的機能配置；不時穿插牆面的精緻畫作，渲染深刻的藝術張力、疊加豐富的心緒展演之餘，摻和偶然灑落的光點疏影，造就萬象森羅的視覺之美，體悟安和靜定中的微妙變幻，讓樸實無華的幸福成為日常最佳的身心調劑。