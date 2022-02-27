躋身世界級殿堂的風格居家 盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園
【撰文｜Dominic Lee 圖片提供｜亞維空間設計】
紳士概念之誕生，最早起源於歐洲，除了社會階級的定義外，更泛指心地良善、舉止優雅的男士；「紳士品格」的命題，即揭示一座盤踞起伏山勢而建的巍峨莊園，其量體櫛比鱗次、堂皇壯闊，作為退休養生宅邸的避世居所，堪稱遺世而獨立。
深究幕後的操刀主掌，亞維空間設計總監簡瑋琪實屬功不可沒；事實上，她憑藉本案一舉奪得義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際獎項之軟裝項目殊榮，以台灣陳設軟裝旗手之姿，躍上世界級設計殿堂。
法式香頌風華 譜寫現代田園牧歌
視線所及的一草一木，皆彷彿回溯舒心自適的依歸，舉凡燈光動線、材質色彩或軟裝陳設，都悉心烙印法式鄉村風格極具代表性的浪漫寫意，尤以迤邐鋪展全域的Tiffany Blue擘造視覺重心，將主人翁對於特定色的鍾愛，完美詮釋繾綣難捨的深摯眷戀。
經由亞維空間設計總監簡瑋琪的點睛之筆恣意揮毫，成就軒敞豪墅內每個驚奇轉折、每次驀然回首所見的流動端景。例如書香一隅，使用結構彎曲的造型檯燈，搭載燈軸下方的小型圓桌，讓恬靜獨享的閱讀時光不僅書本，還有精巧唯美的杯盤相伴；同時，引入蔥翠的植栽妝點，配襯藤底白瓷花瓶、歐風雕花鐵盤和螺旋式高腳杯，醞釀爾雅隨興的法式慵懶情調。
此外，考量屋主針對迎賓客席數的需求漸增，通透公領域的另一角，嚴選紋理質樸溫潤的天然木料長凳創建焦點，更憑藉大地色系抱枕的烘托，毫無違和地包容異材質的堆疊拼接，隱隱流淌滿室的和諧沉靜；上方設置輕工業風鏤空鐵件掛鐘，取其穿透、簡約的外觀特性，並巧借由下往上的特殊照明安排，替平凡卻令人引頸期盼的魅力日常揭開序幕。
世家精品經典色 傳承百年風尚底蘊
細探總監簡瑋琪獨樹一幟的軟裝心法，無論在窗幔、布藝或花草運用等範疇，皆力求貫徹具延續性的瑰麗影跡；始終深信設計以人為本的她，堅持揉合主人的喜好、品味甚或氣韻，避免備受大眾青睞的法式鄉村淪為風格樣板，既能盡顯猶如傳承法式高訂精髓的低奢深斂，又細膩體察別具個人化生活場景轉譯與儀式感的鮮明意象。
相輔相成的配色巧思，多方體現在立面、櫃體門片及傢具傢飾，且如前所述，擷取凝鍊使屋主醉心不已的Tiffany Blue織就，搭佐米、白、象牙等高明度色彩協調，締造出即便位處迥異機能區，仍同譜一致空間基調的絕妙；澄澈的湖水藍，隱逸世家精品獨領標幟性漾彩之榮顯風範，值得層峰人士尊享典藏。
接軌國際的軟裝操刀 樹立至高標竿
精準掌握高低、均衡、三角等層次比例，總監簡瑋琪在在大顯身手，展現其精湛的軟裝陳設技藝，援引雍容典雅、盈滿法式風情的綺幻逸品點綴，諸如手工花磚、訂製吊燈，表述奢華寓邸去蕪存菁的大器輪廓；或攜手骨董餐具、匠心布藝和蓊鬱植栽，布局錯落有致的轉場與過渡，足見簡瑋琪曾榮獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London等三大國際獎項肯定的輝煌經歷，實屬台灣少數藉由軟裝征戰全球設計界的第一人。
屋外則坐擁一片蔥郁，徜徉枝繁葉茂的勝景環抱，隨著靜守院落的木頭搖椅悠閒晃蕩，隱晦而明晰地定義場域之休憩功能；婆娑樹影，碧草如茵，蔓生綠意與旺盛生機，精神抖擻地攀附灰色系立面和蘊藏自然材質肌理的地坪，形塑彷若鑲嵌深邃密林中的隱士居宅。對此，總監簡瑋琪也特別為室內精心廣闢大面積開窗、木百葉，令主人時時刻刻沉浸和煦陽光的溫婉照拂，沐浴美好退休生涯的愜意洗禮。
游藝生活的不經意 充實日常儀式感
生活感之營造，素來是總監簡瑋琪在面對軟裝規劃時永恆不變的首要宗旨，世人所追崇的理想居家樣貌，從不僅止日行的習慣制約，而是真正自感官經驗領略、拾得的雀躍，一如迷人清麗的「紳士品格」，採取對稱語彙、深淺色調的鋪陳，進一步串聯實用的機能配置；不時穿插牆面的精緻畫作，渲染深刻的藝術張力、疊加豐富的心緒展演之餘，摻和偶然灑落的光點疏影，造就萬象森羅的視覺之美，體悟安和靜定中的微妙變幻，讓樸實無華的幸福成為日常最佳的身心調劑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言