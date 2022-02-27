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藍色是最溫暖的顏色 精選4間藍系風格宅一次看

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Halle Kao 圖片提供｜凸凸設計、邑天室內設計、知域設計X一己空間制作、亞維空間設計】

既如海般寧靜遼闊、又有天的清澈明朗，在眾多顏色選項中，藍色始終具備最深沉的魅力及溫柔。正在煩惱如何跳脫既有的黑、白、灰，為家創造畫龍點睛的視覺效果嗎？風格百搭的藍色絕對是你的最佳選擇。現在就來看編輯部精選的4間藍系風格宅，找尋屬於你的夢想「藍」屋吧！

現代藍：展現沉穩魅力

設計師選擇在以灰、木色為主調的家中，將客廳電視主牆面做深藍跳色處理，讓原本自然散發的沉穩空間，又添一抹神秘、寂靜氛圍，質感瞬間升級；同時，臥房空間亦善用藍色具穩定情緒之效果，選擇藍系床鋪與空間呼應，成功創建彷如徜徉大海中的睡眠場景。

北歐藍：賦予湛藍幻想

彷彿走入童話故事現場，設計師在純白、寬敞的客廳後半段以矮牆打造出半開放式書房，並在清爽的北歐風基調下，在經典純白的背景中，注入湛藍活力，巧妙將一抹療癒的淡藍色活潑佈局在空間的每個角落，當材質與光線交織後，體現出不同層次的色彩氛圍，簡潔淡雅的幸福日常，也就從此展開。

混搭藍：大器可愛兼備

藍色的迷人之處在於，既能大器奢華、又可溫暖童趣，此案除了在凝聚家人情感與生活的客廳區，鋪設藍色地毯讓空間更顯開闊質感，讓軟裝佈置成為畫龍點睛的焦點；也精準掌握藍色童趣活潑的形象，打造淡藍色之兒童房，為孩子提供最無拘束的休息空間。

鄉村藍：譜寫舒心節奏

此六層樓獨棟空間以法式鄉村風為主軸，設計師選以沈穩優雅的莫蘭迪灰藍包覆公領域，並與帶有大地感的恬暖米白壁面及淺木地板和諧配搭，構築一個既顯氣質，又帶有活力的生活空間。同時，搭配精心客製的藤編家具、風格屏風，讓優雅古典區域，滿溢濃濃南法鄉村情調，也譜寫出最舒心的生活節奏。

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