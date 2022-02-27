花卉與老建築偶然巧遇：台北獨棟洋房改造花店

【撰文｜編輯部 圖片提供｜隱室設計/In situ interior design】

即便在台北市，街道巷弄裡也有許多年過半百的老屋，有的依然是人們的住居，但有的卻已成廢墟 ；早期附帶大庭院的雙層獨棟洋房是台灣常見的建築形式，但多半被鐵皮包覆、有的則因荒廢後雜草橫生，掩蓋了過去房舍之美。原本位於永和民宅的花店老闆，卻相中這棟已高齡 50 的老建築，委託 隱室設計 進行改造，依循著原建物的結構特點，將原本就存在於其中的舊木、花窗、鐵件等等回收再利用，經由轉化後的物件以新的姿態表現在空間內，讓老元素滋養出新的 CIAO！Flower Design 巧偶花店，譜出老屋與花卉的緣分。

局部拆除如同花木修剪枝葉 只為了讓原本的樣貌更為彰顯

除了一二樓的建築主體外，一樓庭院與隔壁四層住宅打通後十分寬廣，種植的樹木有些已超過水泥圍牆的高度，正好依循原本的庭園特色，將圍牆降低後把老建物過去充滿高低金屬圍欄的形象移植到外牆，露出原生草木花卉，也順便增設了一個卸貨出口，路過民眾透過垂直的線條內隱約可見花店內部的盎然。另一部分原始門面也還清楚可見米白與墨綠的大理石門柱，填補破碎的磁磚並噴上白色石頭漆，門楣添加了雷雕出的陽字 logo，原本不起眼的門面展露出了歐式城堡風味，象徵著老屋在此重生。

最好的改造應仿造植物 總是因應原本的空間狀態而生

原為住宅用的內部做了太多違和設計，屋頂和屋簷被鐵皮覆蓋，隔間牆遮蔽了自然光源進入，在拆除工程下，透明塑膠浪板取代鐵皮，入門內的 showroom 和花藝教室採用鍍鋅滑門作為輕隔間，不僅讓一樓光源可以被照亮，位於較裏面的主管辦公室也開了天井閱讀區，頂樓露台則幻化成舒服溫室。建築內最特別的旋轉樓梯是因應原建築而生的最佳證明，在撬開石板與腐壞木板下裸露出的樓梯主體，設計師以枝幹生長為靈感，原色鋼管由地面蔓延直上，不規則放射狀比死板的扶手更適合花藝空間；除了這些素材的原色和姿態外，櫃檯使用代表花店的灰藍色詮釋花卉的優雅，牆面直紋分割自然掩蓋掉通往衛浴與辦公室的暗門。

名為巧偶的花店 正如空間設計需要巧合與偶遇

找出建築原本的特質，思考已經存在的物件是否能再造利用價值，才是老屋新生的魅力。隱室設計運用鍍鋅板、油漆、鋼管、舊木簡單幾項元素把民宅變成了花藝空間，存在於一樓展示與手作教室中不論是牆上開的小窗或者招牌設計，都巧妙結合花卉與老屋；沿著樓梯往上，顧客擁有光亮舒適的空間欣賞與討論婚禮佈置，而頂樓則完全回歸自然，把舞台讓給植物與光線。為空間設想、從原本就存在的元素出發，改造後的兩層洋房就像夏日的花會一樣自然地盛開在台北街區。