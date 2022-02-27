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台灣設計師綻放設計殿堂 奪下2022巴黎設計大獎金獎

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜編輯部 圖片來源｜Paris Design Awards】

DRIVENxDESIGN是一個由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成的全球性社群，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態，涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，串成全球的設計連結。2022年巴黎設計獎共有40多個專業類別，提供廣泛的類別的市場認可。

巴黎設計大獎　金獎

得獎者：磐石設計

得獎作品：松山慈惠堂-地藏殿

以地藏菩薩「安忍不動如大地，靜慮深密如密藏」，以潔白素淨的白玉、大理石，打造恢弘大器且潔淨素雅的空間。整體設計以延伸挑高九米五的八卦天井為中心，對內引入大量自然陽光，更以先天八卦理論，衍生萬物相生、演變的哲學思想。而天頂窗口旁則以純白菊花瓣呼應自然日光，以白的包容姿態呈現四季、朝暮、陰晴，而菊花除了象徵天道所在，更有吉祥、高雅、純潔等寓意。

在挑高的橢圓牆面上，運用潔白的大理石材雕刻出牆體半浮雕的「祥雲」意象，祥雲為傳統吉祥圖案的代表，同龍紋一樣都為獨特代表性的中國文化符號，不僅具有深厚文化內還和象徵意義，更為最具生命力的藝術形式之一。為營造出地藏殿中「恢弘而自在、大器而內斂」的場域氣質，空間挑高九米五，在天頂中央以純白天井引入大量自然陽光，而牆體立面上則使用大理石進行浮雕雕刻，呈現出祥雲環繞的圖騰。

Source from 磐石設計股份有限公司

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