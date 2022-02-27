2022 巴黎設計大獎得獎名單出爐！臺灣銀獎作品閃耀國際

【撰文｜編輯部 圖片來源｜Paris Design Awards】

DRIVENxDESIGN是一個由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成的全球性社群，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態，涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，串成全球的設計連結。2022年巴黎設計獎共有40多個專業類別，提供廣泛的類別的市場認可。

巴黎設計大獎 銀獎

得獎者：磐石設計

得獎作品：和平官址

以時尚與文化風格為主要設計方向，透過藝術形式和象徵性詮釋，展現現代與寧靜的完美融合。大廳空間，巨大的水滴形裝置藝術從天而降，猶如潑水一般，看似靜止又是動態的藝術裝置，寓意著天地間的恩賜。櫃檯和吧台採用白色石塊設計，切割面乾淨。電梯中採用立體水紋鋼模玻璃和銅設計，象徵著財源滾滾的吉祥東方寓意。整體空間注重色彩外，在空間中和諧地放置不規則的形狀，從視覺藝術的構成上非常精緻。在佈局劃分上，主門廳、休閒吧、閱讀沙發區維持同一調性，營造出一個和諧獨立又相互依存的空間。

以「春天」為裝置藝術主題的金屬亮面裝置藝術作為展廳中央的設計重點，讓天地間以一種未來感的寧靜相互映襯，在完美的設計規劃中體現出非凡的設計美學。

得獎者：凸凸設計

得獎作品：九份山午

重新設計了隔間，擴大了窗戶大小，加高了裙樓，加寬了樓梯入口，還仔細考慮到窗戶的朝向，如大海、山坡、陽光的位置，並在每個房間規劃了冥想角落，同時，還對房子的採光、通風度和濕度進行了很大的改善。在外牆上使用了淺灰色的石漆，以契合「鬱鬱蔥蔥的面海之石」的靈感畫面，透過大面的窗戶，讓人可以透過窗戶看到日出和日落。以獨特位置結合了山、海、人的元素，營造出一種寧靜的氛圍。現代風格的家具營造出極簡主義的氛圍，而房間裡的藝術品則根據不同的房間類型所設計。此外，還種植了九份土生土長的樹，與山景相呼應。得天獨厚，與自然共生。淺灰色為主色調，為客人在森林和海景中提供一個輕鬆的休憩之所。

得獎者：異想空間

得獎作品：蓋婭基因GAIA-實驗室

現代的線性切割、嵌入式照明裝置和特殊的樹脂塗層都向室內的每個角落展開；同時，經典的蒙德里安藝術也得到了恰當的應用，創造出高科技與美學的獨特結合。接待廳、導航區、接待區、敏感設計實驗室的佈置均滿足空間要求；此外，還設置了辦公室、茶水間、儲藏室等區域，以創造一個包含實驗、接待和商業功能的綜合環境。

高科技感延伸了實驗室；投影燈、線形切割、鏡子、石頭和其他材料都採用了蒙德里安在牆壁上使用的原始色塊。空間傳遞了訊息：「未來就是現在。」貫穿整個空間的元素呈現出從現在走向未來的過程。

得獎者：凱豐室內設計

得獎作品：璀璨鉑金

如同優雅迷人如紳士與淑女的對話，將高貴而知性的品味，傳遞於空間之中。座落市郊的清幽別墅，寬敞的百坪空間飽含一家三口對於家的理想期待，汲取男主人喜愛的現代質韻、女主人及女兒喜愛的古典優雅、夢幻時尚，以新奢華風格為定調，透過細緻尊榮的設計筆觸，玩轉異材質的精緻混搭，更攏絡別具質感的軟性傢俬、業主一家的精品收藏，進而打造專屬的新藝術時尚情境，為奢華一詞締造更深層的美學探索。

設計不僅是美觀的體現，實用的機能對於團隊而言更是著手空間設計的重要追求。透過重新梳理內部格局，立面過渡的凹角、樑下與梯間的零碎空間，皆巧妙化為收納置入的標的。全域精心將機能以隱藏式美學手法建構於造型之內，達成美感、機能與設計一次到位的完美實現。

得獎者：好的設計

得獎作品：會呼吸的排灣族石板屋

有著八十年的歷史，為了傳承、保留當地排灣族原住民的部落文化，賦予這間會呼吸的石板家屋全新樣貌，更加深傳承教育的重要使命。

石板屋屋頂外型，猶如百步蛇的鱗片，下雨天雨水會沿著鱗片外緣流下去，但原先石材重覆數量過少，導致出現部分隙縫，在設計師與資深匠師共同努力下，將石材接縫處完美銜接。除了外觀修復之外，也更換了連結室內部分的大樑和柱體，重新鞏固結構強度，同時也將屋頂開出四個採光罩，解決採光不足的問題，讓自然的光線照亮全屋，兼顧節能減碳環保概念，並在室內和室外的植栽和休息區完整連結，整合超過100坪的用地，擴大使用機能，動線順暢。

室外花台，重新用疊砌工法施作，特別挑選排灣族族人常使用的植物，像是女性頭飾裝飾的花和做為療傷用途的姑婆芋等作為植栽，讓這文化傳承的場域，隨手拈來都是生活的教材。

得獎者：蒔頤設計

得獎作品：與光為伍

追求高通透性的屋主，喜歡採光性佳的生活空間，同時，也將鍾愛的木質元素，依照家居擺設的需求，營造出北歐簡約的家居風格，將整體空間在視覺上看起來明亮又乾淨，同時散發出單純的自然氣息，輕鬆將日常生活與整體空間融合在一起，讓每一天都擁有美好的生活品質外，更能迎接溫暖和煦的陽光與空間譜出幸福氛圍。巧妙透過空間概念與美感相互連結，從玄關的動線，一路延伸到走廊，透過光線的照耀讓屋主能夠徜徉於陽光溫暖的氛圍之中。透過柚木本身珍貴華美的特性，營造出別具質感的生活品味。

當光線與木質地板接觸時，將會孕育出溫和動人的幸福氣息，進一步讓空間中人與人之間的互動，呈現出更凝聚的溫情，讓居家生活與美好光景疊合在一起。

Source from 磐石設計、凸凸設計、異想空間室內設計、樹德科技大學、屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會、蒔頤設計