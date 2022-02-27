2022 巴黎設計大獎開獎！臺灣入圍作品特輯

【撰文｜編輯部 圖文來源｜Paris Design Awards】

DRIVENxDESIGN是一個由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成的全球性社群，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態，涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，串成全球的設計連結。2022年巴黎設計獎共有40多個專業類別，提供廣泛的類別的市場認可。

入圍者：苡希創意設計

入圍作品：純淨之居

住宅以相同色調但不同材料拼接，營造出穩定而延伸的氛圍，公共區域採用半開放式設計，且以棕色鍍鈦五金搭配透明玻璃，於空間中劃分出不同區域，同時營造出大視覺效果，增加場域通透感。木製的桌子、椅子，加上淺色木紋的地板、櫥櫃與牆壁，而電視牆上使用了精緻大理石材料，替空間增添奢華感之外，平衡了整體空間的豐富與穩定。淺木色調和灰色調的運用，突出不同材料組合帶來的優雅，同時考量到空間創新以及規劃，兼具了美學表現與實際性能，設計細節落於每個角落。

入圍者：錸馬斯特創意空間設計

入圍作品：淡水丰川 BOLAN MANSIOM

整體場域具有現代、宏偉的豪華風格，開放式的空間設計、豐富的建材等等模糊地定義了每個區域。弧形天花板分別定義出客廳與餐廳，大理石板和木色調營造出莊嚴的氛圍，搭配特色照明、金屬線條及LED燈條，創造出獨特視覺感受。透過木質和大理石，將沉穩的質感呈現在地板、牆壁和櫥櫃上，並延續到私人區域的臥室和更衣室，帶出溫暖的色調和歸屬感，而特殊漆面則更加凸顯了家的溫馨氛圍。空間以同色調、不同材質相協調，呈現出豐富的空間質感，並且建材的延伸使空間豐富的同時，調性保持一致，彰顯現代簡約的空間精髓。

入圍者：齊岩室內設計

入圍作品：星月繪語

用木質色調、金屬吊燈和復古鏡子營造出英式優雅，並為降低深沉復古色調帶來的空間壓迫感，採用藍色油漆和晶瑩白瓷磚營造出和諧而令人印象深刻的視覺效果。

從當代意象出發，以復古的英式風格為主軸，創造一個飯店式的空間，為了避免復古風格的刻板印象，使用了現代感經典家具來裝飾空間，此外，設計手法以相同色調營造出多種建材的不同層次。公共領域採用開放式的設計，保留了原有的大空間，透過家具來定義客廳、閱讀區和餐桌。木色調從地板一直延續到櫥櫃、牆壁和層壓板，以水晶白瓷磚和藍色油漆點綴，營造出和諧優雅的英式氛圍。空間的開放式佈局與精選的家具相得益彰，營造出了典雅氛圍。

入圍者：雅群空間設計

入圍作品：大鼎

作為企業空間，以公司理念出發，將幾何與產品包裝盒的想法引入建築中，簡單的幾何圖形與線條，以對比色反覆編織，突出了它的自然質感，營造出現代舒適、色彩豐富的場域。幾何圖形是此場域最關鍵的元素，方塊以大規模的方式堆疊，它們經過精心配置，展現了秩序與色彩之間的平衡。提升了立體面的活力，同時以城市和現代的方式繪製自然風光和照明。

企業基地位於改劃區狹長的梯形腹地，為避免地形影響建築物的造型和方向，同時考慮到周圍的景色、道路、遊客和物流車輛的停車位，在整體施工上花費了很多功夫。最後，工廠的位置向後移動，總部隨著交通流量和平面圖重新排列而旋轉，兩個主體通過外部的幾何形狀完美連接，營造出廣闊的視野和具有特色的美學地標。

入圍者：莫米室內設計

入圍作品：休閒爵士

整體空間擘劃以休閒、舒壓的爵士藍調作為構思，期許能藉由空間配置引領優雅不羈的生活步調。有別於一般住屋空間所追求的溫潤質感，本次空間設計是以帶有商業風格的「飯店式」設計風格打造，讓屋主回到家中反倒像進入了度假飯店，在享有完善配備的設定下，能盡情享受私人休息時光。

於窗簾部分採用相對大膽的配色作為鋪展，在帶有灰色調的調節之下融入大地色調的空間，展現舒服而無違和的一致與和諧。休閒藍調風格在吊燈的點綴下，搭配沈穩調性如灰色、木皮材料的佈展，彰顯富含質感的空間氛圍。以開放式的格局佈展作為規劃，於公領域之間提供了完善的配置並在2+1房的規劃下，增設了臥榻區體現客廳更加放大的使用效能。同時在銜接客廳與廚房之間以高腳吧檯作為中介，無論是聊聊心事、洽談公事皆能自在應用，十足彰顯公領域多樣且完善的規劃。

入圍者：PIIN品系統設計整合

入圍作品：世界之匯

40坪住宅採用開放式建造，設有四間臥室，以中性混搭的中美風格裝飾空間。空間是美國和中國元素的結合，木質色調的混合色彩，線性燈飾的裝飾使整體給人一種溫暖的感覺。此外，天花板與地板上劃分每個區域的幾種材料相呼應，以顯示連續性和分離性。而LED燈帶的設置體現了趨光的人性，同時柔化了柱樑帶來的高聳感，營造出清新的空間氛圍。

開放式空間最大限度地發揮了基地和配置的優勢。例如，每個區域通過不同的地板材料以平衡的方式劃分。同時，弧形元素、板材的顏色選擇、線條勾勒的牆壁、壁畫、造型燈飾、架子等都被放置在空間中，以消除固定的柱樑，同時使內部具有層次感，並提供高功能性。

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