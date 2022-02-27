2022亞洲設計大獎ASIA DESIGN PRIZE—臺灣作品奪獲肯定，登上榮耀新高度

【撰文｜編輯部 圖片提供｜Asia Design Prize】

由日韓共同推動主辦的「Asia Design Prize」，是世界各地設計師爭相角逐的亞洲指標性設計獎。本獎項成立的初衷是希望為社會問題帶來設計解方，透過每年的評選，總能挖掘出具有新穎概念及創意發想的設計作品，將其推向世界並創造未來發展的無限可能，若是能夠獲得此獎項殊榮，也意味著個人的設計將引領未來，為社會帶來正面影響力。

近日2022度的亞洲設計獎Asia Design Prize結果揭曉，在超過2,000件的報名作品中，最終僅有約一成的作品在激烈競爭中脫穎而出，揭曉臺灣GOLD WINNER與GRAND PRIZE的優秀作品！

2022 Asia Design Prize – GRAND PRIZE

得獎者：虛室亦白國際設計事務所

得獎作品：STRINGS of CREATIVENESS

在以未來科技作為空間發想的規劃下，如何精準掌握協調感與科技冷調自在感是當初多方思考的要點。整體室內場域多方透過「弧」的型態勾勒，一方面契合當初的設計精髓Track Construction的弧狀構造，並塑造出了動線指引，更同時弱化了原始空間量體所帶來的視角衝擊，在溫潤色調的選搭下，由空間形貌、與色澤創造場域間獨有的感官體驗。

為了讓使用者能體驗到人工智慧(AI)場域所帶來的整體感受，全面地將區域分為四大區，依次為入口、體驗、實作、考試，並由入口處便採用了AI人臉辨識系統進入；在架高透空的開放式場域之中，以流暢的動線界定起區域劃分，場域間同時以硬體設備與Microsoft開發之軟體搭配產生互動式活動。在實作體驗空間之中配置了多功能的桌椅，可隨時因應教育活動自由調配成多種綜合型模式，其中也配置了硬體設備的充電儲備空間，可完整收納維持環境整潔明朗。

2022 Asia Design Prize – GOLD WINNER

得獎者：春福設計室內裝修

得獎作品：家庭樹

設計靈感來自於山嶺與水間自然的啟發，藉由位於宅邸中央的旋轉樓梯，其螺旋向上的階梯意象萌生了「家族樹」的設計靈感。延續日久年深的歷史牆面與地坪，將建築外牆的白色燒釉磚和地面上的石材馬賽克拼貼重現，以新的設計詞彙詮釋老屋樣貌。透過新與舊的對比，再加入主人所帶來的藝術收藏層層堆疊，揉合出空間氛圍，進而達到富饒滿載又充滿溫度的室內空間。

將早晨東方斜射的日照，伴隨著新店溪水面反射之自然光線引入室內，照映在屋內有著歲月感，些微起伏的大理石地坪，消彌了內外的界線，地坪彷彿是漣漪微動的湖面倒影；透過大門的沖孔設計，隱約透視玻璃屋外的景色，同時也由外而內地讓夏日西南季風氣流順著山壁而下進到室內，達到新鮮空氣進與視覺延伸向外的雙向對話。在建築內牆的設計上，回歸以水庫淤泥改造再利用的台灣本土材料「樂土」，創造出室內室外通透流動「會呼吸」的空間。

得獎者：禾良一設計

得獎作品：形逸於藝

本空間為住家與辦公合一的空間，為展現空間和諧分配，首先以樓層將空間劃分為二，明確界定主、客活動範圍，並透過地坪材料分割，界定不同機能區塊。在開放式空間擘劃下，以流暢的動線規劃，體現便捷、放大之坪效。將兩個夾層間以樓高結構設立鐵件階梯搭配木作美耐板扶手，分化界於一、二樓空間中突兀的大樑，並採用了天花板隔柵手法、弧面比例裁切，揉合黑白色調與材質變化，打造極具現代感的空間氛圍。

揉合基地天然優勢，援引大面自然光源，在弧形工法的使用下，由光影與量體間的錯落分致，體現通透延伸的空間感受。深淺交錯的色質變化，奠定不同的機能運用，更在材質的選搭上，選擇親膚性佳、溫潤的礦物塗料與木質元素，讓人們於此生活時能感受到富有溫度之場域氛圍。

得獎者：止靜設計事務所

得獎作品：隨狀宛轉

整體空間構思以弧線架構鋪展，在空間格局的劃分中特地採以玻璃元素，打造通透效果的區塊分野，其中一間更特別以舌尖造型的設計來詮釋腸胃診所的意象，增添了些許的空間趣味，有助於舒緩患者就診時的緊張情緒。此外，其中更在天花板與牆面之間採用弧線造型的設計，不僅兼具造型與動線指向的特性，更暗藏了中國風水聚氣、源源不斷的意念。

有別於一般傳統診所的既定印象，多方採用了通透的玻璃元素，運用於落地窗面與區塊隔間，白天時能擁有和煦陽光灑落期間，在充足採光與穿透性的條件規劃之下，揉合沈穩調性的灰階地坪、白色天花板，為空間注入一股靜謐且舒壓的場域感受。整體由柔和優美的弧線造型一氣呵成，逐步勾劃診所行政流程的導引動線，不僅跳脫一般院所的生硬與壓迫感，更能有效的幫助到患者釋放對於空間的壓力印象，隱約的路徑引導能同時降低工作人員執行業務難度，彰顯更為有效率且放鬆的工作態度。

得獎者：吾宿空間設計

得獎作品：濟安鰭

整體空間以黑灰色為主要色調，運用同為深色調的燒杉、粗糙質感的模板水泥牆以及經過鏽化處理的鐵件等等打造出空間的質樸靜謐感。視覺上統一且形成如同舞台或畫布般的統一感，用少數的收藏品及藝術品點綴空間成為主視覺。「少即是多」很好的闡述了本案空間的規劃，將可能會過度突出的部分收斂起來，讓真正是主角的事物變得令人難以忽略。

空間中的細節細膩的表述了質樸卻堅持的精神，透過建材、材質、物件的搭配，人可與空間產生對話。例如：於廊道使用的燒杉建材，因為經過特殊處理方式，所產生的質感與整體空間色調吻合且傳遞出的溫厚感，更添出一份沉穩的安靜。而水泥牆模板的部分，更是特意於製作時創造出粗糙的質感，呼應整體風格的低調質樸所展現的美學。

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