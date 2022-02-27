2022亞洲設計大獎ASIA DESIGN PRIZE獲獎名單公布！臺灣優秀作品一次看（下）

【撰文｜編輯部 圖片來源｜Asia Design Prize】

由日韓共同推動主辦的「Asia Design Prize」，是世界各地設計師爭相角逐的亞洲指標性設計獎。本獎項成立的初衷是希望為社會問題帶來設計解方，透過每年的評選，總能挖掘出具有新穎概念及創意發想的設計作品，將其推向世界並創造未來發展的無限可能，若是能夠獲得此獎項殊榮，也意味著個人的設計將引領未來，為社會帶來正面影響力。

近日2022度的亞洲設計獎Asia Design Prize結果揭曉，在超過2,000件的報名作品中，最終僅有約一成的作品在激烈競爭中脫穎而出，這次來看臺灣的設計師獲獎的優秀作品！

2022 Asia Design Prize – Winner

得獎者：莫耳設計

得獎作品：The Traders Club

以年輕跨國投資客為目標消費族群，並以紐約證券交易所為靈感發想，融合歐美古典和現代科技元素，呈現奢華精緻與現代俐落的風格對比。

為了解決老屋空間高度不足的問題，引入弧形天花板設計、鏡面等材質，延伸視覺高度；同時運用多處柱體的分布，作為功能區的層次區分，進行客群分流，也同步達成空間的開放性、隱私與彈性的使用需求，增加顧客之間的社交互動、資訊流通，也容納多元的活動可能性。軟裝佈置以深邃的黑色調和特殊漆作為沉靜低調的基底，透過鈦金屬挹注時尚奢華質感，沙發座位則引入美股漲停時的綠色色彩、上方的環型燈飾象徵金幣，結合數位資訊的即時變動和更新，創造穿越空間與時間的證券交易和社交體驗。

得獎者：福閣設計室內裝修工程

得獎作品：白色虹弧曲

採用了辦公室少有的圓梯設計，為空間捎來輕盈活潑的曲面定調。白色主色調搭配淺木地板與家具，亦使空間顯得明亮且安定，打造朗亮平靜的工作氛圍。

白色圓梯下方，規劃了一方和室空間，其拱狀開口不僅為圓梯帶來城堡意象，也在此一辦公空間中，闢建了一方得以讓孩子遊戲，或讓業主招待友人的伴隱密休憩空間。一樓會議室以黑色拉門做為空間上的區隔，拉門得以完整地收到實牆內，讓一樓空間得以完全開放，無論欲舉辦廠商報告會議、員工餐會等不同性質活動，都能藉此使空間做最大的靈活運用。在二樓，設有書牆閱讀區，使在二樓主工作區的員工，有轉換節奏、稍作休息的一方天地。

得獎者：莫米室內設計

得獎作品：光影軌跡

透過灰階調性的沿用，於天花板、壁面、地坪之間，採用多種材料鋪展，在灰階色調的選搭之下，烘托出灰色空間獨有的豐富層次。其中，透過橘色系、造型吊燈、俐落金屬條等適度勾勒，為空間締造輕奢時髦的前衛感。在開放式場域的規劃下多方透過灰玻使各區塊能更融入於空間，展現一體和諧的空間美感，擺入低矮的軟裝選搭，締造視覺更為放大延伸的效果。

畫龍點睛的料色配置成為本次空間中的亮點。潑墨石板、橘色材料、木質調與會，擺放得宜的和諧比例，為空間增添不少時尚感受。其中，在以灰白調性作為主軸的簡約空間內，更多方採用了金屬邊框手法、特殊造型燈具，為空間注入富有藝術氣息的唯美語彙，同調異材質的表現手法下，打造出深邃而富含層次的居家空間。

得獎者：福佴其作

得獎作品：質漾

掌握空間配色與光線佈局，透過整體性的拿捏與鋪展，在有限空間內營造專屬的生活溫度，期許透過空間設計的影響力，進而達成家庭和美學教育並進與融入生活。此外，跳脫制式的風格限制，別具巧思地在嶄新科技並進的設計之中，以開放式空間為主軸，擘劃著充富含層次的空間進程，並在秩序、比例、大小的精準拿捏下，重新賦予空間關於「美」的知覺力。

整體空間以「幾何美學」的感知能力作為思考，探討傳統職人二維工法與數位三維製程之工藝技法。在純淨色澤的調配下引入自然光線，維持空間通透明亮，多方地運用了弧形語彙，讓空間在一體流暢的連續性面體中展現延伸、遞進的和諧感受。並期許能將「空間設計」之干擾從生活中降到最低，進而將焦點放在生活在空間中的人們，而非繁冗複雜的裝飾，反之突顯生活所使用的物件色彩與材質，反映使用者真正的生活樣貌，讓室內設計成為扮演聚集與調和生活的角色。

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