2022亞洲設計大獎ASIA DESIGN PRIZE獲獎名單公布！臺灣優秀作品一次看（上）

【撰文｜編輯部 圖文來源｜Asia Design Prize】

由日韓共同推動主辦的「Asia Design Prize」，是世界各地設計師爭相角逐的亞洲指標性設計獎。本獎項成立的初衷是希望為社會問題帶來設計解方，透過每年的評選，總能挖掘出具有新穎概念及創意發想的設計作品，將其推向世界並創造未來發展的無限可能，若是能夠獲得此獎項殊榮，也意味著個人的設計將引領未來，為社會帶來正面影響力。

近日2022度的亞洲設計獎Asia Design Prize結果揭曉，在超過2,000件的報名作品中，最終僅有約一成的作品在激烈競爭中脫穎而出，這次來看臺灣的設計師獲獎的優秀作品！

2022 Asia Design Prize – Winner

得獎者：磐石設計

得獎作品：和平官址公設

以時尚與文化風格為主要設計方向，通過藝術形式和象徵性詮釋，展現現代與寧靜的完美融合。透過空間視覺感知的融合，以「春天」為藝術主題的金屬亮面裝置藝術，作為展廳中央的設計重點，讓天地間以一種未來感的寧靜相互映襯，在完美的設計規劃中體現出非凡的設計美學，空間進一步形象化了「每一次誕生都是新的希望，是天地恩賜」之寓意。

整體空間從視覺藝術的構成上更加精緻，注重色彩，設計團隊在空間中和諧地放置不規則的形狀，成為過程中的挑戰之一。高高的天花中央設有直徑780cm的金屬亮面裝置藝術，通過圓形和吊環燈緩緩下降，彷彿天地相呼應的未來感。在空間劃分上，主門廳、閱讀沙發區等位於同一軸線上，營造出一個和諧獨立又相互依存的空間。

得獎者：PIIN品系統設計整合

得獎作品：日昇月落

以日出東昇，月落西沉之中式意象，汲取傳統建築之錯落層疊，揉合中國古典窗欞與水墨元素，構築雅靜東方下的山水意境與典雅氣息。並多方以山水潑墨畫，結合現代設計手法，形塑水墨低調隱世、素雅澄澈的質感；在富有東方韻味細節點綴居家之中，保留傳統山水畫特有的留白印象，反倒形塑心靈休憩放鬆的意會概念，在喧鬧的都市生活中，留住那嚮往的簡樸、自然與純淨。透過藝術美學散發清謐典雅的中式韻味，融入生活本身的語境，營造「斟酒迎月上，泡茶等花開」四季如詩，靜享時光流淌之境。講究對稱，層層遞進，包羅世間萬象的禪學理念，以陰陽平衡概念調和室內生態，雅緻寧靜的新中式風格，使人居於屋內，亦彷彿漫步於樹木錯落的山水之中。

得獎者：止靜設計事務所

得獎作品：戲。子

以白色純粹作為主軸，在以簡馭繁的方式中避免不必要的盲目堆疊，展現場域內獨有的秩序感。空間規劃以開放式格局作為佈展，在「預留」的前瞻之思下以簡馭繁，透過純淨的白色調、米色調相互調配；有鑑於空間享有通透的自然光條件，因此由日光的高度、角度和顏色，隨著方位和時間的流轉而不同，締造了場域內細膩變化的日日光景。採用了簡潔而單純的線型邏輯鋪設，在邊角以弧線結尾勾勒塑形，幾何稜角的勾勒形成如雕塑藝術般的意象，構築純粹的生活質感，在純淨而開放的設計構思之中由自然光與場域之間構築了和諧的平衡對談。

整體空間在開放式的設計下彰顯通透的空間感受，在一體成型的空間規劃中多方採用了暗門配置、內嵌線性燈條、弧形語彙勾勒等等，並在白淨的色調選搭下，融合精選的白色調軟裝，營造各區塊低斂變化的豐富質感。

得獎者：止靜設計事務所

得獎作品：靜．淨

規劃時特意著重於將喜好與興趣融入於空間之中，像是珍稀收藏、鋼琴演奏與廚藝烹飪等等，同時於整體規劃間更採用了純淨的白色調性作為空間基底，在輔以木質材料適度點綴之下，由茶鏡、大理石板與鐵件元素調配，烘托起愜意而自在的場域氣息。整體空間鋪設以簡約俐落作為主軸，全面地採用平整、大面的材料鋪展，避免過多的紋理及縫隙造成日後清理時的困難；精心地置入日本鳥居意象的神龕，鋪展於進入廚藝空間的廊道之間，彰顯出屋主對於料理的重視以及生活品質的哲思與信念。在線與軸的勾勒之間，由光與影的錯落舞姿，融合優雅的奏鳴旋律，將此為居於全室正中央的鋼琴成為生活軸心，不僅是才華展演的舞台、更是心靈寄託的核心與價值所在。

得獎者：齊岩室內裝修設計

得獎作品：微光映象

以幾何的視角來詮釋空間，於轉角處藉由弧線的邊緣抵銷直線的堅硬感，並且讓每個空間的元素包括沙發軟件、燈具線條都與網格互相呼應。唯美簡調的空間規劃下，主要以白色作為空間基調，鋪展於櫃體和天花板，採用了木質調的石塑地板，在簡約的空間調性中帶出了溫潤的靜謐質感。為保留寬敞的空間效果，除了採開放式空間規劃以外，於書房空間更採用了玻璃隔屏作為區塊分野，穿透的材料特性，不僅體現通透的空間特質，長型座椅的鋪設，更讓賓客來作客時屋主能提供更多的招待空間。

此外，設計者採用了弧形手法勾勒於天花板四周，降低了原先格局上的僵硬與死板，最後透過材料的分割，巧妙地彰顯各區域的使用範疇。以溫潤調性作為鋪展的場域裡，徜徉其間有如沐浴在和煦日光之中，享受著慢活愜意的家居步調，拾起一本書、啜飲一杯咖啡，品味時光在指尖靜謐流淌的片刻。

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