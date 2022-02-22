【疫下如何】疫情時代的居家設計 健康意識抬頭 如何在機能性與美學中取得平衡？

【撰文｜Harper 圖片提供｜車厄設計、3M、Honeywell】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

有人說，是1918年那場被稱為「西班牙流感」，後來遍布全球、掠奪至少2000萬條生靈的致命流行病致使了梳妝台的出現與流行，如今我們深陷在另一道看不見盡頭的深淵裡，疫情影響著人們的行為模式也改變長久建立的價值觀，這些或宏觀或細微的變化，都會體現在生活環境中，我們觀察並試圖預測更多需求，希望能讓更多人安然且順利地度過這場浩劫。

疫後趨勢：健康意識抬頭 抗菌機能>美觀

車厄設計有限公司設計總監陳信豪，除了住宅與商業空間外，也曾經手老舊醫院改造、社區營造與復健科診所等個案，建築系畢業的他能針對業主心理與需求對症下藥，他也注意到，相比過去，業主們更加重視一些以往會因為預算考量而捨棄的部分，也更加注重建材的機能與實用性。

車厄設計有限公司設計總監陳信豪。

以氣密窗為例，陳信豪總監指出，最近的客戶在挑選產品時，除了以往在意的隔音效果外，也更加注重門窗的氣密效果，希望盡可能阻絕室外帶病菌與汙染源的髒空氣，並搭配全熱交換器或空氣清淨機，進一步淨化室內空間與促進空氣轉換，建材方面也傾向捨棄過多裝飾，將節省下來的預算運用在具抗菌、環保與健康機能的建材上。

疫後趨勢：機能與美一次擁有 輕鬆擘劃質感生活

事實上，多家電商平台數據也都顯示，隨著疫情遲遲無法消退、居家辦公普遍與民眾健康意識抬頭等因素，空氣清淨機銷量不斷上升，適逢過年圍爐與疫情增溫，多家空氣清淨機業者也推出更具機能性或是兼具設計感，長期擺放在家也能作為家飾提升空間質感的機型。

例如主打「美國過敏醫師推薦」的空氣清淨機品牌Honeywell推出的Air Touch X305，搭載的Honeywell HiSivTM複合濾網，除能99.9%高效過濾室內甲醛污染，在高濕度環境下依然保有高吸附容量與速率，在台灣溫、濕度高的環境下，有效解決家中的空氣污染問題。

此外，3M推出的全淨型空氣清淨機，除能過濾甲醛、病毒等有害物質最高達99.99%，其獨特靜電濾網更首度搭載SmartFilter智能晶片，即時顯示濾網壽命剩餘百分比%，有別於過往傳統空氣清淨機的外觀，也期盼能在表與裡同時提升民眾生活質感。