生活與藝術之間的美感傳遞—潮州街上的藝廊空間

【撰文｜Nina you 攝影｜Jocelyne Lin 圖片提供｜san galerie】

在靜謐的潮州街中，低調卻散發出獨特氣質的白色建築，沒有招牌、沒有門牌，就是這樣靜靜地坐落於巷弄街景裡。玻璃門隱隱透露出裡頭空間的沉穩，是藝廊空間—san galerie。

從經驗延伸，打造新空間概念

師大夜市商圈旁的泰順街中，小小甜點店「WAN」—主理人聿文，原先會在那個空間辦展覽，但過了一段時間後覺得那邊空間較小，辦展上較有限制。某天與合夥人經過潮州街時，發現了現在這個空間，想像了這裡的可能性後，又找了第三名合夥人Anny一同打造了藝廊空間san galerie。

整體藝廊定調偏向「生活感」，受訪時愉快地和我們說，希望和大家分享的創作可以是看起來就像人們生活中的藝術品，比較年輕一代的人們可以接受得起的生活藝術範圍。不單單只是單純生活感，更希望介於生活與藝術之間。

簡單卻維持最高質感，空間隨不同藝術流動

三層樓空間的san galerie，牆壁、天花板幾乎都漆上了白色，地板和樓梯塗上水泥，營造出整體空間的重點—留白。每一檔展覽的特性都不同，留白最大的優點在於變化靈活度高，他們不規劃太多陳櫃或傢俱，讓裝潢上保留最簡易的樣子。

從門口進來的一樓，沒有太多採光，只用了投射燈打在牆上或作品上，呈現比較沉穩、安靜的氛圍。走上二樓，強烈的生活感進入感官，主要以情境設計環境，更讓來的人能夠知道這些器物在生活裡的樣貌能夠是什麼樣子。

其中，讓空間增添特別性的便是三樓夾層，原先怕壓迫到二樓空間，曾猶豫是否拆除，卻在整體空間漆白後，發現它變成了有趣的特色。走上三樓，能從不同角度看見二樓樣貌，感受光線從天窗灑下，讓藝廊氣質跳脫制式形象。

曾在日本進修的聿文，和我們分享在日本有許多藝廊都是更活潑的，以不同形式的空間去辦展覽，有在寺廟的、公寓裡頭的，日本對於藝廊的空間概念並沒有太限制，並不只是普遍大家想到「藝廊」時，只是那樣像長廊或方形的展覽空間，受日本影響，聿文對藝廊沒有那樣的概念過。

san galerie的門口就是個不過大的玻璃門，Anny也說曾經擔心門太小，是不是會擔心流失些想進來的人，但發現這樣反而會讓人更好奇這個空間。隨著季節、天氣去改變營業時間或狀態，Anny也和我們分享，如果當期展的物件在傍晚時，光透進來的效果會讓物件更美或效果更好，那麼開放時間就會往後調整；相反的，如果今天天氣不好，整體空間的明亮度無法突出那時的物件，開放時間就會提早結束。依照能給物件最好的時空是san galerie自由又迷人之處。

天窗外的驚喜，增添藝廊生命力

最特別的是屋內開了兩個天窗，一大一小，大片的天窗大大地增加空間通透感，天氣好時二樓能享受大量自然光，下雨天也能看見流水沿著斜屋頂滑下來。不會有雨天的陰暗感，反而帶更多舒適寧靜，感受建築物的流動。

往三樓時有個小天窗，原先Anny只是想著如果邊被陽光照射著走上三樓，感覺會很舒服，讓人感受從一樓走到三樓，越來越明亮的空間中心境轉換。沒想到一開窗後，發現外頭有一棵樹，如同等待著他們開窗、被看見似的，又驚喜又剛好。

在這樣的空間，san galerie在未來會帶給人們更多器與物的美，讓器物更進入日常，邀請大家一同慢慢感受他們的變化。