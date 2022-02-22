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台中舊城區中的老物乘載基地—古物專賣店

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you 圖片提供｜Ryan Chen】

「舊不只是過去，而是另一種未來的延續。」是酷庫的理念。在台中舊城區中，空間大、物件豐富的酷庫，運用古道具與空間之間的關係，內含台中在地歷史，與人們建立連結。

於日常摸索出老物的趣味，打開酷庫的起點

原先七十坪的一樓作為老遊藝場、六十八坪的二樓則為舞廳的場地，此時成為酷庫收納各種古道具的龐大基地，幾乎是沒有隔間的寬敞空間擺滿老件，物體與空間相呼應著。

酷庫主理人Ryan和我們分享，原本有在經營咖啡店的他，對於古道具原先只有收藏的興趣，常時常更換店內擺放的古道具，在幾次換陳列的過程中，發現這似乎也是種辦小型展的樂趣，來店的客人也會對店裡有新鮮感。有了更多互動、收藏更多老物件後，開始思考古道具與空間的運用，進而加入古物店行列。

與環境流動的老物，穿梭在時代文化中

酷庫以主題陳列為主要方式，盡可能讓來的人們每次走進店內，都能夠感受濃烈的時代氛圍。並沒有刻意設計整體空間風格，尤其時常進貨量大，將同類型物件集中，能夠一目瞭然、節省尋找的時間外，也能稍微減省空間。不停地變化陳列的同時，讓人在每次來臨都能擁有新鮮感。

Ryan也說到，常常遇到店內售出的傢俱、燈具或飾品，客人回饋的佈置或運用，都超乎想像的美。不同物件到不同人手中，變化、創造出獨特魅力，這也是人們在尋找古道具時，可以從中享受到的自由樂趣。

其中，除了設計師將老物素材運用到商業空間外，最常遇到的是劇組的道具租借或是藝術家的展覽合作，古道具展現的方式千百樣，其中玩味只能自己體會。

古物的溫床，等待萌芽出新的美

一樓門口尚無門牌，二樓仍在規劃中，還正在擴大的酷庫，古物擁有溫床醞釀能量。

原本是做活動企劃和DJ經紀的Ryan，對音樂領域很有想法，在酷庫這個場域中，也期待著未來能夠在新空間結合音樂品牌、餐飲等各種計畫。

充滿過往美好老物的專賣店—酷庫，豐富的項目以及數量，在保存舊文化樣貌的拼圖中，多拼湊上了一塊拼圖。

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