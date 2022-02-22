好想在這上班！4間設計感十足的夢幻辦公室

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
圖片提供｜知域設計X一己空間制作
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【撰文｜編輯部 圖片提供｜知域設計X一己空間制作、太硯設計、文域設計、蘊致空間設計】

新型的辦公空間打破傳統印象，常利用繽紛色彩、綠意植栽美化環境；也更會規畫開放式座位設計，希望提供更為彈性的辦公區，鼓勵交流、討論發生。你心目中理想的辦公室應該具備哪些元素呢？現在就來看編輯部精選的4間質感辦公室！

窗明几淨的三角辦公室

首先看到由知域設計打造的辦公空間，該空間剛巧落於轉角，擁有三角窗型的外觀輪廓，設計團隊於是保留大面開窗，將充沛戶外光線引入室內，空間裡藉由大量的白色調鋪陳，零裝修感的呈現方式，轉化為簡約有質感的現代工作室。

圖片提供｜知域設計X一己空間制作
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空間選以白色為主調，並巧用牆面的色塊與展示收納的視覺變化，領域規劃以開放式為主，大門的右側是員工辦公區，一張長桌臨窗擺設，拉出動線與聚焦視覺，創造出機能領域，乾淨、明亮通透的氣息，讓整體造型相容為一。

圖片提供｜知域設計X一己空間制作
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伴著樹梢光影快活上工

面對正在變革轉型的建設公司，蘊致設計決定打破尋常規矩的logo牆面，改以光影描繪清晨樹梢灑落的隙光，以柔性自然氛圍翻轉原始較為剛性的企業形象，同時，亦透過異材質與圖樣拼接結合，營造出令人不得下班的場域氛圍。

圖片提供｜蘊致空間設計
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會議間則善用鏤空鐵件層架的穿透特質，避免封閉隔屏的壓迫，維持視覺的流動開放，不只成功拉近部門同事間的距離，也讓走道更為開闊。此外，設計師也選以木皮與圓角曲面，平衡玻璃、鐵件、水泥等剛硬材質，形塑和諧印象。

圖片提供｜蘊致空間設計
圖片提供｜蘊致空間設計

圖片提供｜蘊致空間設計
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支持永續的風格實驗場

接下來是風格感十足的太硯設計工作室，有別於傳統辦公空間多半隱蔽、低調，設計師決定保留敞明的通透的門面，打開內與外的視覺，不只成為巷弄內吸引人木估佇足的櫥窗，也讓人車爭道的小巷弄，有呼吸緩衝的角落。

圖片提供｜太硯設計
圖片提供｜太硯設計

設計上秉持永續理念，材料皆以容易回收再利用的鐵件為主，將日後改裝會產生的營建廢棄物降至最低；此外，也保留多數牆面面樣貌，自然呈現空間樣貌，而部分牆面則局部試驗義大利礦物塗料，也作為壁面材料實驗的場所。

圖片提供｜太硯設計
圖片提供｜太硯設計

圖片提供｜太硯設計
圖片提供｜太硯設計

沉穩雅致的無壓工作間

不說還以為這是飯店交誼廳？其實這是頂級淨水器進口商的辦公室，品牌訴求能將健康、自然的理念帶進空間，營造舒適無壓的工作氛圍，於是，設計師透過合宜格局配置，梳理流暢場域關係，打造兼具辦公及教育訓練功能的空間！

圖片提供｜文域設計
圖片提供｜文域設計

文域設計擅長以沉穩雅致的色調鋪陳，揉入溫潤的木質語彙、舒緩的情境光氛，針對此案也在濃淡有度的場域溫度中，運用工藝元素複合多重機能，美學機能合一，不僅賦予空間精緻入微的質感，亦完美圍塑永續共好的企業文化。

圖片提供｜文域設計
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