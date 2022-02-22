【老屋大作戰】開門見廳的格局 沒浴室的主臥 如何賦予40年老宅新生命？

【撰文｜Harper 圖片提供｜苡希創意設計】

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

－苡希創意設計總監 葉佳奇

房屋概況

本案是大安區新生南路上一棟屋齡近四十年的公寓老宅，位於五樓的空間由於老宅公設占比低的特性，36坪的坪數相當實在，非常開闊，比較大的問題點在於原本的格局，一進門直接看到客廳，在華人社會屬於風水大忌，甚至可以看到兩個臥室間還有一個相通的門，而主臥室沒有衛浴也經常造成生活上的不便。

最後，葉佳奇總監幾乎拆除本案所有牆面，打散、重隔全室空間，為業主夫婦描繪出質樸而美好、也更貼近生活的下半場人生藍圖。

改造前，平面圖。

改造後，平面圖。

室內各空間 裝修前後大對比

玄關與女孩房

觀察平面圖可以看到，原本格局中，一進門會直接對到客廳，從風水或隱私角度考量都應能免則免，葉佳奇總監在進門處以跳色設計的六角磚鋪設玄關，並將原本客廳剩餘部分規劃為女孩房，因此在新的格局中，原本的客廳空間改為由玄關與女兒房組成，重視採光的總監在女孩房門旁設置一片半透明玻璃，在窗簾拉開的狀態下為玄關引入光線，一方面仍保留女孩房一定程度隱私性。另外值得一提的是進門處右側設置的污衣櫃，當初的一個貼心設計，如今已成為疫情時代不可或缺的設備。

改造後，玄關與女孩房。

進到清新調淺色木門後的女孩房，設計師以簡單清新風格擘劃空間，由於實際坪數足夠，因此即使維持原有的三房配置也不會顯得臃擠，仍能擁有必備的書桌、書櫃與超過八、九尺的衣櫃，同時維持足夠地迎光面。

注意到下方女孩房裝修前後的比對圖，窗戶右方的開口原先是安裝窗型冷氣的位置，外面置放冷氣的平台由於五樓樓高關係無法拆除，而年久變形的平台因傾斜致使雨水倒流時，會從縫隙滲進房內，即便設計師已施作多道防漏程序，甚至完全封填到看不出來，戰戰兢兢地把可能會發生問題之處都預先防堵，仍然出現滲漏現象，最後葉佳奇總監在原有平台上另外覆蓋鐵板，並以斜角封死，讓水無法停留在平台上，解決積水倒流與滲透問題。

改造後，女孩房。

男孩房

男孩房維持在原先小臥室位置，擁有極佳的兩面採光，以較深的暖色木地板鋪展的空間，給人格外穩重與安定之感，同樣備齊書桌、書櫃與超過八、九尺的衣櫃，線型窗簾點綴空間調性，不致太沉悶，隨著光影角度不同，空間也擁有更多變化。

改造前，原小臥室。

改造後，男孩房。

長廊

葉佳奇總監保留了原先進門處右轉的長廊設計，但將左側櫃體改為半高矮櫃，擴大整體空間視感與光線流動，也保留收納實用機能，設置的長廊右側的鞋櫃與儲藏空間補足其餘收納需求。

長廊左側矮櫃本身即是電視櫃，越過矮櫃至另一側即可到達客廳。

改造前，長廊。

改造後，長廊。

公共空間

矮櫃另一側的電視牆以義大利瓷磚鋪設，75吋大電視是男業主唯一需求，整個公共空間採開放式設計，從客廳、餐廳到廚房，讓原本佔地就不小的空間又顯得更加寬闊，業主也非常喜歡一眼能望穿整個公領域的畫面。

改造前，原次大臥室。

改造後，客廳。

葉佳奇總監拆除原先主臥室(現餐廳)與陽台間的腰窗，將整面牆壁拆除並安裝大面落地窗，讓陽光可以全部灑進屋內，加上沙發後方窗戶與流理臺前方窗戶，共享三處採光的公共空間相當明亮，進一步擴大整體視感，也因為公領域開放式的設計，讓陽台空間得到更多彈性，設計師將陽台原本的界線向後平行挪移20公分，成為一個活動度更高、甚至可以烤肉的放鬆區域。

改造前，原主臥室。

改造後，餐廳與陽台。

改造前，原主臥室。

改造後，餐廳與陽台。

而客、餐廳之間的推拉門是為了避免廚房油煙與隱私需求而設置，對葉佳奇總監來說，老屋翻新最重要的就是要貼近業主生活與需求，改造完後只能過得更好、更便利。

推拉門設計讓空間獲得更多彈性。

衛浴

除了格局外，本案最大的問題就是衛浴，原本的配置僅有一套半的衛浴，包含一間完整三件式衛浴，以及一間只有馬桶的廁所，因此能夠洗澡的衛浴實際上只有一間，而這兩間甚至都不在主臥室內。將主臥室移至原先餐廳的位置後，設計師就能打通主臥室與浴室，讓男、女主人擁有一套完整的獨立衛浴，考量到方便性與2.30年後的老年生活，都是一個非常貼心且必要的設計。

改造後的主臥室與衛浴。

考量到業主希望有浴缸的需求與使用上的舒適性，設計師拓寬主浴空間，將界線延伸至原本的儲藏室處，也同時擴大另一間廁所空間，並將其改為三件式衛浴，讓家人可以同時洗澡、上廁所，雖然不大，但是卻大幅度提升生活上的便利性。

改造前，衛浴。

改造後，主衛浴。

過程中的困難點

葉佳奇總監：「其實老屋翻新從開始拆除到結束，都不是一段簡單的過程，而這些格局變更較大的案子，困難的地方大多在於前期格局的構思，我對於格局比較吹毛求疵，沒有辦法三天出來一個平面圖，針對細節部分都會斟酌比較久，甚至有時候會一次畫兩張平面圖給消費者選擇，每一個個案都是盡可能改到最好，並依照業主的需求溝通調整。」

改造前，餐廳與廚房。