【老屋大作戰】解放被白蟻佔據的舊公寓 還30年老宅一個日光滿溢的盛夏

【撰文｜Harper 圖片提供｜苡希創意設計】

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

－苡希創意設計總監 葉佳奇

房屋概況

本案是一棟位於內湖區屋齡約30年的舊公寓，屬於方正格局的室內空間總共約30坪，是典型的舊公寓四樓，由於過去裝潢不當，長久以來的漏水問題從未得到解決，致使家中上下前後左右六面牆幾乎被白蟻佔據，除此之外也存在嚴重採光不佳及地面傾斜的情況。

在平面圖左側，進門之後的玄關是完全沒有自然光線的，整個公領域的採光倚靠客廳左側書房的對外窗，然而如此一來除了光線必須先越過書房整個書房，本來就非常微弱，當書房門關上後，更是會直接失去光源。而由於臥室被排列在整個空間另一側，剩餘大部分的採光都被分佈在旁邊的臥房佔據了，但進到臥房內，聳立的八吋牆與門片又遮蔽了大部分光線，除了書房有微弱的光透進來，這個空間可以說是幾乎沒有其他光源，是非常不宜人居的。

改造前平面圖。

改造後平面圖。

室內各空間 裝修前後大對比

玄關與採光

本案首要的問題點在於光線，葉佳奇總監認為，老屋翻新最大的重點就是在安排人的動線與光的動線，而光線的走向又是安排空間動線的一大基礎，因此在最先進入、評估一個空間時，對葉佳奇總監來說，最重要的就是房子的迎光面與光線射入的方向、窗戶的位置與數量以及確保改動後每個領域的光源。

在玄關進門處的部分，設計師將玄關左側的位置做一個分割，拆除原先的牆面後，再把書房改為臥室外，也將這間臥室的門後挪，騰出的空間讓陽光得以照射進玄關，不會一進家門就感到陰暗潮濕。

改造前，玄關與書房。

改造後，玄關與書房。

客廳

設計師將客廳移至最斜對角，原先另一臥室的位置，是能最直接解決客廳、餐廳與廚房採光問題的方法，一開始業主對於將客廳擺放在最深處也有疑慮，比較無法消化，但由於玄關進門與置鞋處距離能一覽整個公領域僅三步之遙，反而在解放空間的同時亦保有了更多隱私性，最後也就沒有再多風水上的顧慮了。

改造前，客廳與電視櫃。

改造後，客廳與電視牆。

臥室一

葉佳奇總監將書房改為臥室，動線上也把入口處移到玄關進門後左手邊盡頭處，原先一部分的書房被切開，讓玄關與臥房都能擁有很好的採光，而臥房內部的寬度，剛好能容納一張雙人床，必備的書桌與衣櫃皆齊全。

改造前，書房。

改造後，臥室一。

臥室二

第二間臥房位在原先八吋牆與儲藏室所在位置，L型衣櫃與書桌相連接，同樣可以容納下雙人床的格局，拆除八吋牆的決定解放了最關鍵的迎光面，讓這間臥室擁有非常充足的光線，葉佳奇總監指出，八吋牆並非結構牆，加上起初該面八吋牆與樑就已是分開的，代表它並不具有支撐作用，因此研判可以拆除以換取更多採光，長久累積對房屋結構的了解與適時諮詢專業結構技師協助判斷，讓葉佳奇總監在改造老屋與規劃格局時能做出更多元的決策與創意。

改造前，原臥室。

改造後，臥室二。

主臥室

設計師確保每個空間都擁有足夠採光與齊備的雙人床、書桌與衣櫃，主臥室也不例外，線性隱藏式的冷氣出風口，確保了本來樓高就不高的空間不會因機體顯得更狹隘，全室配色以舒服、簡單為主，另以少量深色材質與迎光面綠植作為點綴。

改造前，主臥室。

改造後，主臥室。

浴廁

本案其中一個問題在於只有一間廁所，另一處糞管位置已不可考，由於業主一家四口作息皆不相同，沒有太多同時使用浴廁的需求，最後就以翻新原有浴廁為主，然而原則上以家庭來說，還是建議配有至少1.5套衛浴為主。

改造前，浴廁。

改造後，浴廁。

業主回饋

本來是計畫要把舊公寓轉賣而進行翻新的業主，除了最初驚訝於苡希設計對於格局跳脫框架的大膽想像，最後也因為太滿意成果而決定要自住，在換然一新的家裡面，女業主最喜歡坐在廚房吧檯旁的高腳椅上，這個位置能一覽從門口到客廳的全部空間，掌握家中每個成員的動向，也是整個空間格局開闊性與連貫性的體現。從這個圖中也能看到雖然移除了書房，設計師仍保留了一個由畸零空間改造而成的開放式閱讀區，而三個房間裡又各自擁有書桌與衣櫃，在三十坪的空間裡做到極致的兼顧整體動線與機能性。

設計師創造的通透性，讓空間能夠一覽無遺。

工程困難點

本案較棘手之處在於全屋幾乎都被白蟻佔據，除了有一柱體被蛀空築巢外，牆壁、地面到鋁窗框都有白蟻的道，設計師先將全屋拆除，並持續往排水孔灌水直至所有白蟻被沖出，前後也下了三次白蟻藥，加上整個施作過程都要克服地面八公分的傾斜角度，基礎工程部分是本案比較費力之處。