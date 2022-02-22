福虎生風、虎躍亞飾協！APD&D亞太空間設計裝飾協會第二屆理事長正式上任

【圖文提供｜亞太空間設計裝飾協會(APD&D)】

2022年2月19日於台大集思會議中心舉辦「亞太空間設計裝飾協會第二屆第一次會員大會暨理監事選舉」，活動由亞太空間設計裝飾協會（以下簡稱亞飾協）理事長陳宗瑩、常務監事彭泳錫、副秘書長許意竹列席以及亞飾協會員共襄盛舉，另外大會中也有中國文化大學推廣部簽約儀式。

陳宗瑩理事長上台致詞揭開序幕，他感性地表示，首先謝謝大家參與第二屆會員大會，另一方面也算是回娘家。自從2020年成立以來，本來有很多活動卻因為疫情延遲打亂佈局，原北預計當年成立之後的三月要去廣東設計週、深圳、佛山、甚至是米蘭、德國等，這些都是常與亞飾協交流的活動單位，藉由受邀、參訪等交流促進產業溝通，但是因為疫情，導致上述活動都被迫暫停。但是亞飾協一直持續與單位連繫，與此同時，亞飾協仍致力於拓展產業能見度，例如在新浪網、騰訊等平台上直播，增加曝光度以及活絡度。另外今年特別感謝文化大學與亞飾協合作，並且簽訂課程儀式，希望藉由裝飾設計相關課程、講座等分享訊息，增強及活絡會員們的軟、硬實力。

亞飾協特聘陳宗瑩為名譽理事長。 圖片提供｜亞太空間設計裝飾協會(APD&D)

在2020年亞飾協舉辦了許多講座活動提供給會員參加，也是能讓初期會員多多交流活絡的契機，目前成效與迴響都很不錯，未來也會持續辦理。2021年是疫情最為嚴峻的一年，因此會議召集多採由視訊進行，所推廣「空間裝飾認證」的計畫並不因疫情影響而停滯。

第二屆新科理事長江俊浩表示，亞飾協會務發展會在既有的基礎上推動以三大方向為主軸：

1.推廣室內軟裝設計認證課程。

2.年度策展，以議題論述的方式規劃出年度系列相關空間裝飾策展活動。

3.見學交流，定期舉辦跨界美學論壇及會員小聚，發展出專屬裝飾美學的交流聚會。理事長江俊浩表示基於會務發展推動能更穩健，亞飾協特聘陳宗瑩為名譽理事長。

(左)第二屆理事長江俊浩、(中)名譽理事長陳宗瑩，及(右)中國文化大學推廣部執行長楊馥如進行簽約儀式。 圖片提供｜亞太空間設計裝飾協會(APD&D)

亞飾協將致力展現室內設計與裝飾的軟、硬實力，因此與文大推廣部有訂定合作課程，由亞飾協提供專業的師資人力，文大推廣部提供優良的教育環境，目前開課大綱將落在3月，開設60小時的裝飾與設計課程，培訓完畢的會員可以獲得結業證書，同時擁有入會亞飾協的資格，目的是希望讓非本科生卻對軟裝事業有想法的人也能一併參與設計產業發展。最後，會員活動會規劃每一季固定舉辦，以強化北、中、南全台會員交流。尤以近三年中裝飾話題興起熱絡，不論是youtube或是平面媒體都可以看見其話題存在，代表「空間裝飾設計」會是未來趨勢，原納為建築設計及室內設計之中的裝飾設計有可能獨立出來，成為新興產業。這也是亞飾協與理事長大力推廣的原因，未來將有機會官產合作，拓展視野。

中國文化大學推廣部執行長楊馥如致辭。 圖片提供｜亞太空間設計裝飾協會(APD&D)

會議中與中國文化大學推廣部進行簽約儀式，亞飾協由名譽理事長陳宗瑩及第二屆理事長江俊浩和中國文化大學推廣部執行長楊馥如進行簽約儀式。楊馥如執行長表示室內裝飾設計一直是國內這幾年熱門的領域，推廣部也致力於繼續教育專業培訓，非常榮幸有合作的機會與亞飾協簽訂課程，空間設計裝飾不只要考量空間的美感，也要考量到如何發揮有限預算成就最大效應，這也是設計師在業界中必須學習的重點之一，亞飾協提供專業師資跟課程規劃，希望雙方單位未來推及北、中、南全國。

亞飾協認證講師合影留念。 圖片提供｜亞太空間設計裝飾協會(APD&D)

亞飾協是台灣第一個成立的空間裝飾協會，讓質感空間成就有品質的生活，秉持著成為時代標竿的精神，致力推廣空間裝飾，希望未來講座發布的資訊能夠更加全面，也歡迎有興趣進修的民眾與會員踴躍利用。

亞飾協第二屆理監事當選名單

理事長

江俊浩 / 大崑國際室內裝修有限公司

常務理事

侯榮元 / 得比空間設計有限公司

簡瑋琪 / 亞維空間設計

理事

李中霖 / 雲邑室內設計

蔡牧言 / 群峰聯創國際室內裝修有限公司

吳鴻舜 / 雅鴻室內裝修設計有限公司

張祐峰 / 沐禾設計事務所

謝賢芳 / 純粹美學傢飾有限公司 (FiFiDeco)

陳格秀 / TC Creative Design

林軒慧 / 成舍室內設計復興三部

游宛瑄 / 寓品室內裝修有限公司

許家福 / 新境創作室內裝修有限公司

張瓈文 / 詠絮室內裝修設計有限公司

後補理事

邱德生 / 極簡室內設計

洪袖云 / 朵爾空間室內裝修

孫馷涔 / 涔心空間傢飾美學

常務監事

蘇炯旭 / 深度空間設計

監事

洪珮棋 / 磐石國際藝術有限公司

葉佳奇 / E&C苡希創意設計有限公司

後補監事：張琪珮 / 英奇室內裝修設計工程有限公司

秘書長

李欣 / 大崑國際室內裝修有限公司