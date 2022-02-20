歐美工業風古董老件迷的天堂 體現斑駁歷史風韻

【撰文｜rippling 圖片提供｜鉄古T-GO】

近來古董傢俱更是受許多風格人士熱愛，或許你會滿腹疑問，古董傢俱既不是新的，價格也不斐，為何會讓全世界的賣家湧入歐洲、美國乃至日本市場，以貨櫃為單位將他們運回家賣？這回編輯們走訪六家古董傢俱店，由深諳古董傢俱的老闆們與我們分享魅力所在。

在新竹工業區中，受到許多工業風傢俱迷青睞的鉄古T-GO，就坐落在裡頭。從自家兩層樓的車庫到二店的開展，能見鉄古T-GO企欲讓人們知道，古董傢俱的歷史之美，及其能以何種充滿想像力的姿態在生活空間重生。

因為尋不著喜愛的鐵櫃，最後在自家兩層的60坪車庫展開了鉄古T-GO，販售起從國外找來的古董老件，主理人Roman儼然是個有自己獨有美感主見，並樂於與人分享的類型。

提及自己喜愛的1950年代歐洲工業革命時代古董老件，Roman指向的風格精神原鄉並非歐美，而是日本。Roman表示，在日本，在歐洲老件上的收藏之路已耕耘三、四十年之久，日本文化浸染該領域，並生成混融的美感，是他極為傾心的。並且，他也極喜愛日本建築，而這方面，即能在鉄古T-GO的日式門面中顯見。

而在內部空間，Roman懂得尋來的老件才是主角，並沒有讓空間搶走風采，他保留這座車庫原有的鋼骨結構、明管設計，僅為其增加木板牆面、鋪上水泥地板，並在鋼架塗上深藍漆，以及於一面牆上塗了塗鴉。在這樣的輕裝修下，讓整個空間帶有工業風，又不顯得過於沉暗。

那些原先在工業時代並非以傢俱機能面世的老件，在鉄古T-GO裡卻以傢俱之名出售，這對Roman而言，即是耕耘該領域的樂趣。「工業風傢俱要靠業主去想像，該如何把它用在家裡。由於它的用途不是一開始使用的方式，所以對我來說，這種家具比較有趣，可以發揮想像力去佈置這個空間，不會被一般傢俱的樣子框限住。」

在這樣的樂趣下，現今Roman將原店轉作工作室使用，他在臨近大樓一樓承租了另一個空間，打通了原先套房的牆壁隔閡，漆上明亮、更有家屋氛圍的白漆，並在樑柱的隱形分割下設計佈置各種傢俱擺設，要讓人們更具體地明瞭，這些老件可以如何在家裡呈現。

而在新開的二店裡，可以更清晰發現的，即是其向日本習得的侘寂美學韻味。在水泥與木料之間，Roman重視空間裡的留白，他忖度虛實光影、添置插花，讓擁有鏽蝕斑駁歷史底蘊及美感的物件，能夠自然地存在於當下。甚至，他還運用了日本慣用的佈置手法，例如讓吊燈懸垂至視平線，讓空間能更進一步他喜愛的日式韻味致敬。

「我把每個物件都當成藝術品來看，因為那不是刻意模仿出來，也沒辦法重新再製。」Roman想必是以對易逝之物極為珍重的心，為他眼裡的藝術品佈置空間。下回經過鉄古T-GO之時，可別錯過他為這些古董打造的五感藝術饗宴。