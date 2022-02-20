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讓老物扮演生活想像的一角 探索各式的美

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you　　圖片提供｜鳥飛古物】

葉石濤曾說：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，採訪時鳥飛古物店主理人葉家宏先生也提到了這段話。獨特的人文氣息、巷弄文化，讓整個城市樣貌、店內空間樣貌都有專屬台南的氣質。

感受歷史痕跡，想像未來生活

「想像」一直是葉先生和我們提到的重點，想像古物的樣貌並賦予意義、想像空間、也想像生活，每一步、每個部分一一相扣。

葉先生從學生時期便熱愛蒐集古物，蒐集多了、擁有了自己選物眼光，更希望能傳遞給人古物的美，因而開啟了與空間、與古物、與人們密集交流的生活。從最初的倉庫，到現在近四十坪更大的空間，鳥飛古物不斷地進化，與葉先生不斷改變的眼光也許也有關係。不變的是他一向在意空間中的光線、動線和穿透感。

於鳥飛古物店的第三個基地，是位在巷子旁的公寓一樓的空間，一樓相較於其他樓層更寬、更挑高，很適合作為店面。位置上較沒有西曬問題，比起其他屋子，室溫就少了一、兩度，在炙熱的台南裡是珍貴的。

以最單純的空間，傳遞更豐富的想像

鳥飛古物到了第三個空間，更貼近現階段葉先生對古物店的想像。

上一個空間走的是比較精緻的風格，葉先生希望這裡能做最低限度的裝修，讓老東西成為主角，使空間走向單純。場域維持舊有樣貌才富有美感，也更能與店內古物相互輝映。

比起做很多情境陳列，更傾向古物被不一樣地看見，呈現它真實樣貌，包括店內的門、窗、招牌都是。因為保持了店內通透感，光線映照著古物，讓進來的人們也都能被發亮的物品們吸引，空間與物品相輔相成，形成鳥飛古物店的美。

在門口，鳥飛古物店的招牌是以老舊的大鋸子去雷射割字，直接反映了賦予老件新的可能性、不同意義。原先是林業用來鋸木的大鋸，葉先生這時也帶來新的意義—「聚財」（鉅材），這就是老物如此讓人玩味的地方吧。

被修復的物品們，附加獨特性成了時代藝術品

近二十年，正好踏上了老房翻新、懷舊的風潮，人們不再一味的追求新東西，帶動了欣賞老物的美。葉先生談到蒐集到的老件有90%都需要修復，但並不會重新上漆等改變外貌，僅修些五金等讓它能被使用，如同他堅持的維持舊有樣貌，延續老物的流動。

他自己也曾經摔到一座老虎陶瓷娃娃，一點也不希望成為老物終結者，帶去給友人修復後，金繼的痕跡讓老虎像刺了半甲，這個延續又讓老件成為了另一件新藝術品。獨一無二、無法仿造的藝術品。

看見老物時，我們最常問的：「我們還可以拿它來做什麼？」，也許去了一趟鳥飛古物店就能有更多想像。

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