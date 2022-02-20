在台北靜謐的老宅與花草相伴 有什麼事能比這更療癒？

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聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Jocelyne Lin　　攝影｜Jocelyne Lin】

從外觀來看來就像普通民宅，這棟大安區屋齡50的老屋，走進去會看見掛有「Bonami Gardeneer」招牌的溫室，表明了這裡不是普通住宅，當我們探頭看溫室中有哪些的植物，主理人Kathy抱著一束花出現，她引領我們拾級而上，穿過一樓咖啡廳，經過一間可愛的私廚，來到了Bonami花藝工作室，如此特別的建築結構來自房東的主意，她將這棟住宅分別租給了三個創意工作者組成share studio，讓一些有趣的人事物在此地方漸漸發酵。

從廣告到花藝店

主理人Kathy本是做廣告選角，後來因很喜歡搜集古物、鐵件的關係，發現植物很適合搭配這些古物件，因而愛上植物，所以與朋友合開了一家植物選物店，經營一段時間後，發現比起銷售她更愛創作，因此透過花草來創作便成為她現在的志業。

「畫家的創作媒介是顏料，而我是花。」像是畫家拾起畫筆，Kathy以花作為創作的顏料，雖一開始有短暫的去上課，但之後都靠自己練習摸索，如今已累積了六年的花藝經驗，她的作品總是有著與眾不同的風格姿態，有別於傳統的插花是以花為主，做過廣告選角的Kathy分享道：「選配角比選主角還難！」可以看見她運用大量的葉材在作品中，讓整體配色因有綠意加入更生動和諧，或許是本來就有販售過植物也自己種，在葉材的表現上才能如此敏感。

從廣告到插花，深諳視覺美感的Kathy在此與我們分享如何簡單就插好一盆花，讓你在家也能輕鬆享受有花的美麗光景。

Point 01：一個好的花器

若有一個好看的花器，儘管只插一種花也能很好看，而談到要選擇何種花器，「有點曲線」是她與我們透露的最大秘密，口徑大約在6-8公分，剛剛好的量體，讓整體曲線保持俐落乾淨，就能簡單獲得一盆美花。

Point 02：兩種以上的葉材

「我其實喜歡葉材大於花。」葉子雖然看似不起眼，卻是讓一件作品活起來的關鍵，若能在作品中搭配兩種以上的葉材便能使視覺整體更靈活。

Point 03：彎的、香的花材

由於彎彎的莖會讓花看起來更有姿有態，就像風在吹拂的感覺，如：鬱金香、白頭翁，但若市場上都沒有，可以選擇帶有香氣的，除了視覺，也能滿足嗅覺。

若想要在Bonami Gardeneer待一個下午，可以至她的粉絲專頁報名課程，讓幽默的Kathy帶你插一盆充滿生命力的花。在微涼的秋天，微風穿過檜木窗框，花草以最美的姿態隨意搖擺，有什麼事能比這更療癒？

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