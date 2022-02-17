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玩出壁紙百變魅力 邂逅法式鄉村風的美感生活

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜編輯部　　圖片提供｜亞維空間設計】

想讓家擁有百變魅力？「軟裝設計」可說是至關重要的魔法，了解軟裝元素並能將其自由運用，就如同畫家掌握畫筆、舞者穿上舞鞋，是每個生活品味之人必備能力。亞維空間設計總監簡瑋琪，擅長法式鄉村風格營造，更對軟裝設計有獨到見解，尤其重視空間中的牆面裝飾，認為除了貼壁磚、漆油漆，搭配一款具特色又耐看的「壁紙」，亦能輕鬆為空間增添風采。

編輯部特別邀請總監從專業角度分享，聚焦壁紙之挑選心法、保養觀念及佈置技巧，期盼吸收實用知識後，能將圖案豐富、色彩繽紛的壁紙運用自如，佈置出專屬你的夢想之家！

玩轉視覺創意 壁紙之美無設限

決定全室風格定調的過程中，牆面底色的選擇至關重要，拿捏適當色彩比例，將能營造和諧明亮、舒心適性的感官氛圍，表述多層次視覺效果及精神意涵，這時，若想收穫更豐富的視覺細節，「壁紙」絕對是變化空間表情的首選建材。

挑選壁紙最大困難在於花色、圖樣實在太多，容易產生選擇障礙，這時建議可依空間大小規劃，例如，針對寬敞空間，選擇單色、素面或具規律性的款式，相對安全也適合；反之，若想於單一牆面或小空間玩轉視覺趣味，就可以大膽選用特殊花樣，必能創造視覺亮點。此外，壁紙本身就具備多種材質選擇，包括PVC塑膠壁紙、加工紙材壁紙、天然植物纖維壁紙，以及含有絲、棉、麻的紡織壁布等，讀者可依據空間風格及自身預算做最佳選擇！

首先，壁紙施作簡單，唯需擔心環境濕氣重，建議請專業師傅提前評估，若施作之壁面正對外牆，則建議施作前先增設木板，以利濕氣隔絕。其次，考量不同場所之使用習慣，應挑選對應之合適款式，例如兒童房及遊戲室，適合高耐磨係數款式；餐廚區則必須更具備好清潔特性。最後，在保養方面，壁紙在日常保養上無須過於費心，面對輕微污漬，只需用濕抹布搭配清潔劑擦拭即可，挑選具耐水性特性之產品，使用上更安心、方便。

機能美學合一 法式浪漫初體驗

看完壁紙的實用知識，一起來欣賞這間融入壁紙之美的26坪法式生活鄉村宅吧！幸福的一家四口共同生活其中，風格定調上男、女主人各自有喜愛風格、難以取捨，設計師於是細心理解雙方需求，精準揉合美式俐落線條，及法式浪漫語彙，成就此美感機能宅。

除了選擇在進門玄關運用訂製款花磚迎接，形塑溫馨寫意的迎賓氣氛；亦採線板裝飾收納櫃面，並於臥房內設計穀倉造型拉門，勾勒典雅大器氛圍，藉多元異材質結合，及設計巧思之相呼應，堆砌豐富視覺語彙，讓法式生活的浪漫氛圍，自然流瀉於生活中。

面對坪數不大的空間，能否充分發揮坪效機能特別重要，設計師憑藉多年經驗、給予動線全新整頓，包括將公領域牆面內推，讓全室更顯寬敞，同時變更主臥入口，讓臥室衣櫃整體視覺上更一致，也大幅增加儲物空間，滿足屋主最強調的日常需求。

理想居家態樣得以實踐，除了發揮精湛之軟裝陳列手法，拿捏色彩飽和比例，也必須兼顧實用機能考量，擘劃豐富收納空間及流暢動線，讓家不僅成為居住成員身心依靠的重要港灣，更成就外觀、機能合一之繽紛美學場域。

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