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在法國雜貨尋物 提把藤籃享受普羅旺斯時光

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Rippling　　圖片提供｜Bonbonmisha法國雜貨】

"Si tu aimes une fleur qui se trouve dans un etoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel."（「如果你愛著星球上的一朵花，當你仰望夜空，就會感到幸福。」）在Bonbonmisha南法普羅旺斯雜貨店入門，黑板上的手寫法文以《小王子》名句揭示了，店裡迎接你我的，即是玫瑰花一般浪漫而美好的旅程。

陽光花園洋房裡的南法夢

選物充盈著法式風情的Bonbonmisha南法普羅旺斯雜貨店，是喜愛普羅旺斯風情的Amélie與遠嫁法國的Misha的結晶。他們無意間在台中遇見了一座擁有陽光與花園的老洋房，感覺與他們喜愛的南法老家具相合，便開始了她們美麗的玫瑰之夢。

在開店十年期間，女孩們經歷了結婚生子等等各種人生階段，喜好與心境在歲月歷練下有了轉變，而這樣的改變，也忠實呈現在空間與選物上，或許，來過這裡的你，再來扣門之時，定能感受到令人驚豔的不同。

從巴黎到普羅旺斯的法國尋物旅程

原先入口亮麗活力的紅色大門，漆成知性的灰藍，那或許是波特萊爾巴黎的憂鬱的顏色，也或許是塞納河左岸的顏色，在開得燦爛的繽紛花園映襯下，熱情普羅旺斯糅合冷調巴黎的韻味。於是你會明白，Bonbonmisha想引領人們觀覽的，是他們從法國巴黎到普羅旺斯的遊歷尋物之旅。

推門入內，原先的磁磚地板換成了更簡約的木板，南法陶藝家碎裂作品拼貼的馬賽克櫃檯，如今也變成素樸的木櫃檯，而現今這個無隔空間，也根據選物的風格分成數塊。入口旁迎來明朗綠意與日光的開窗，擱置幾道南法古董木窗，宛若真實的窗戶。窗下同色系的木櫃擺放法國黑泥陶瓷，在花草與日光點綴下更顯明媚春意。

浪漫南法空間的妝點要件

另一面牆則是放置兩個從開店即存在的柔白古董木櫃，並在古典暗綠的牆面釘上白色層架，展示色彩圖樣各異的古董盤。這些18、19世紀的精緻餐盤，上頭或是帶有浮雕，或是繪製了連續圖樣，甚至是人物傳說、寓言故事這類「會說話的盤子」，過去貴族即常將之視為空間佈置的品項。在此，Bonbonmisha也提醒你我，這些盤子不只是能盛裝飲食，更能如活動家飾一般輕易在牆上變換，妝點生活空間。

還有面塗成巴黎灰的牆面，展示各式帽子：蘿拉女士編製的別緻時尚帽、馬達加斯加帽、巴拿馬帽等等，帶上了休閒都會的時尚氛圍。倘若你要在有著美好陽光如普羅旺斯天氣的日子來場野餐，可以從這裡拿起一頂優雅的帽子，並在一旁堆疊的草編軟質藤籃中，從法式摩洛哥藤籃、繽紛非洲籃裡挑起一只，然後轉個身選塊或單色亞麻、或多彩染巾鋪到籃上，再帶幾個古董盤、幾支古董叉，走出店裡時，你該就是那個找到屬於自己的花的浪漫法國人了。

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