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一個愛上林口的理由：不善表達的人執掌的花藝店 讓花自說自話

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Jocelyne Lin　　攝影｜Jocelyne Lin】

在秋高氣爽的時節，與同事午餐閒話家常時談到她最近要結婚了，其中分享道她的婚禮花藝，雖說在台北市中心舉辦，她卻選擇了遠在林口的一家花藝店「繁根植事」，讓我不禁對這間店產生好奇，是什麼樣的魅力讓人不介意距離，也想要他們幫自己人生中最重要之一的場景佈置，於是促成了這次拜訪他們的契機。

從台北前往意外很快，隱身在住宅群中的大樓店面，以三株老樟樹和馬路相隔，門口旁還有著一株長得健美的雞冠莿桐，繁根植事初給人一種清新的印象，進到店面後，整面落地窗引入的光線讓花朵與枝葉的輪廓顯得柔和，主理人Kelly與Syuan親切的招呼著，在花草間分享他們開店啟程，一個舒心的午後便展開。

讓花自說自話

原先從事園藝相關的Syuan與在婚顧公司擔任婚佈的Kelly，因轉職到花藝店工作而相識，在2020年時決定自己出來開店，並選址林口郊區，「因為我們不是那麼擅長宣傳行銷，所以沒有選擇開工作室而是直接開一家花店，就是希望讓路過的人知道這裡有一間花店，可以來這邊買花，讓花自己幫我們說話。」或許是不擅長表達的個性，比起在社群上宣傳，店面中花草的姿態更是他們表達的工具。

與我們熟悉傳統大紅大紫的花藝不同，以登山為興趣的兩人，將在大自然所感受到的生命力注入他們的花藝語言，綠色更多了、枝幹自然伸展蔓生，沒有強烈的視覺效果，卻也和諧平衡。「我比較希望花藝是歸於自然的，植物原本怎麼長，它就應該是這樣呈現。」比如婚禮佈置較常使用的芒草，就希望在佈置時它也是由地而生，而不是長在天上。藉由了解不同植物生長環境與型態，呈現它們最自然的一面於作品中。

因理性而生的花店

相較於其他浪漫的原因，Syuan與Kelly開店完全是一件既理性又衝動的決定，「我們都是滿理性的人，花可以簡單地幫我們表達情感。不管是帶給我們，或是我們藉由花帶給客人，就像是一種陪伴，一種軟性的力量，可以幫助我們心靈沈澱。」就在有許多想說、想表達的時刻，他們衝動的開店，結合了雙方花藝上的專業外，Syuan因之前做過園藝相關的工作，所以店中也有販賣植栽，夏天就以植物為主，冬季花朵生長較好就賣花得多，順應著自然，也自然的在林口開了間花店。

相信許多人跟我ㄧ樣，對林口的印象止於林口三井等，但現在可說是多了一個去林口的理由，到繁根植事買買花，調劑生活的步調；也可以是一個喜歡林口的理由，因為這裡有家可愛的店。

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