走入療癒身心的地毯世界 讓地毯牽起家人情感

【撰文｜Halle Kao 攝影｜張國耀】

想要快速改變空間氛圍，提升家的溫馨舒適，鋪上一張地毯絕對是不二選擇！但你知道嗎？地毯並非只有繽紛圖樣、溫潤觸感，或僅能鋪於地上，而是根據材質工法，既能充分展現手作工藝、又蘊含文化傳承的居家藝術品，以地毯編織技術而言，全世界又屬伊朗最為知名，現在就跟著大琚設計總監許意竹的腳步，一起到專門引進頂級波斯地毯的「Arsham皇家波斯地毯」店吧！

波斯地毯享譽國際，是伊朗的重要文化，Arsham皇家波斯地毯創辦人Esfandiary從小在地毯上長大，認為地毯是家人之間的情感連結，「一張上好的波斯地毯除了是居家裝飾品，更是溫暖的懷抱，是牽起家族的感動。」久居台灣後發現，許多人居家裝潢擺設很講究，但卻沒有一張優質相襯的地毯，因此有了將伊朗最引以為傲的工藝精品帶來台灣的想法，讓更多人認識享譽國際的波斯地毯。

Arsham所提供的伊朗頂級手工波斯地毯，皆以耗時費力的波斯結織法完成，特色在於其以單結編織，即使破損也能交由專業修復、整新，長久保持地毯的狀態與價值。除了編織方法，單結數量也決定地毯的精緻度，單位面積內的數量越高，代表成品圖案越鮮明、觸感細膩，高品質手工地毯得以耐受經年的踩踏使用，頻繁踩踏不僅保持地毯的韌性，更使織結越加緊密、色澤也更加光亮。

伊朗地毯的製作方式又分機器製、半手工及全手工，無論尺寸、顏色、毯型都可依需求設計；每張訂製毯都以高級訂製的規格製作，高密度與高品質的嚴謹工序，致力呈現肌理紋路的立體度。此外，手工地毯則根據材質不同，等級從低至高依序為羊毛、羊絨、羊絨混蠶絲、蠶絲，製程耗時費力，地毯師傅得學習至少20年，方能掌握編織技藝，擁有大師落款之地毯，也因此具極高價值。

波斯地毯的圖案除了用色繽紛、繁複精緻，充分展現編織工藝，更能代表伊朗文化脈絡，常見以宮廷為靈感，繁花蔓枝、極盡奢華，又或者鄉村風格，將狩獵場景、鄉村風光忠實呈現，編織出栩栩如生的動人故事，令人心生嚮往。此外，波斯手工地毯亦堅持使用天然染料，不用擔心褪色，歷經百年後更艷麗。

許多人擔心在家鋪地毯會積灰塵，引發過敏，但其實這與編織密度有關，不同於常見壓克力地毯，Arsham波斯地毯製作密度高，灰塵難以掉落於夾縫中，不僅無須擔心積灰或過敏，更具備集塵效果，日常維持一週一次吸塵清潔即可，甚至若飲品翻倒在地毯上，僅需以地毯清潔劑局部刷洗即可，日常保養輕鬆無負擔。

地毯除了鋪設於客廳地上，也適合放在床邊，維持下床時的溫潤質感；無論是掛毯、地毯，皆創造畫龍點睛地視覺亮點、為空間注入溫暖氛圍，更隔出親友能席地而坐、談天說地的區域，無形中凝聚了家人感情。Esfandiary表示，「天然的東西一定跟心靈有關，也因此尋找波斯地毯講求緣分。」每回協助客人尋獲專屬地毯，都令他無比開心，希望繼續將此療癒心靈的工藝品分享於大眾。