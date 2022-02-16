空間設計映現花磚日常美學 實現生活獨到氣質

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Jenny 　圖片提供｜亞維空間設計】

花磚，在室內設計中占有一種獨特特色，透過花磚的幾何圖形、各式的顏色與花色、搭配各磚頭之間創造的視覺延伸效果都是他的美。尤其當花磚大量地拼湊在一起時，無限延伸打造出的大面積量體感，更能夠打造空間中的強烈性格。

而亞維空間設計Joanna總監善於運用花磚在各式風格空間，打造法式、鄉村風亦或復古風的情境，讓家翻轉出不同樣貌。

Joanna總監擅於運用各樣式花磚拼貼於空間中不同地方，創造出濃厚的異國氣質。玄關中的復古花磚，便悄悄流露出法式之氣，銜接上了木紋磚，點亮了居家場域中的溫暖。這樣子看似不難的搭配，卻是總監長時間累積下來的高度美感。每種花磚材質不同，不一樣材質也能夠打造截然不同的空間氛圍。

以六角花磚以白色為基底，搭配地板的仿木紋磚，讓廚房空間瞬間如同去到了異國，法式簡約之美也悄然在空間中浮現。相似的色系或是跳色的拼貼，都能撞出好玩有趣的空間況味。

除了較簡約的法式風格，視覺更為豐富的法式鄉村風也是亞維空間設計的強項。大膽地運用花磚拼貼，從地板、樓梯到牆面，都使用了不一樣的材質與花色，讓人在空間中，能夠更明顯又更直接地感受到如同別墅般的精緻場域。

從法式中又能夠融合美式的優雅大方，盡可能地在空間裡頭，俐落展現這些花磚，搭配了家具軟裝，更能夠最大程度的呈現出舒適。

而花磚另一方面美妙之處，便是在空間限制下，無法做出實際上的空間分隔時，能夠運用它的不同形狀、顏色、花樣，讓空間定義出區隔，讓人身在其中便能直覺性地劃分場域功能。

淺色系復古花磚、古典的幾何圖形、大地色系花草花磚、傳統四角花磚或是較時尚的六角型花磚……，各式各樣的風貌能夠一瞬間的改變空間氣質，亞維空間設計讓花磚美學應用於日常每一處。

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