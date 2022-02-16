VISION OF PINK 粉色視界：珍藏柔韌璀璨的瑰麗群像

【撰文│編輯部 圖片提供│亞維空間設計】

當夢幻綺麗的裸粉邂逅法式經典居家，彷彿大自然巧奪天工的斑斕色彩，投入臻至化境的雋美湖泊，既簡明純粹，卻又暈染一片別具想像的波光粼粼，映射堪比罕世典藏的韶光異彩。

然而，如此果敢無懼、游刃有餘的現代設計不免引人好奇，究竟出自何方名家之手？其幕後功臣得歸功曾獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際設計獎項殊榮紋身的亞維空間設計總監簡瑋琪，憑藉室內設計、軟裝規劃等專業獨到觀點，凝鍊綻放真我的美學風格場域。

曾獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London等三大國際獎項的亞維空間設計總監簡瑋琪，堪稱台灣少數憑藉軟裝項目於全球設計界嶄露頭角之第一人。

傳承法式高訂精髓 融會空間設計語境

幾世紀以降，法國作為引領藝術、設計潮流風尚的佼佼者，堪稱當之無愧；例如夙富盛名的巴黎芳登廣場，自法皇路易十四下令興建迄今，一直是眾精品世家、頂級珠寶商匯聚的層峰象徵。眼前，亞維空間設計為其全新力作所挹注的法式氛圍與精湛工藝，似乎揭示了積累歷代職人心血共演的百年風尚底蘊。

無獨有偶，本次新案悉心擘劃的命題「粉色視界」，亦和法國淵源頗深；遙想 18世紀皇室、貴族等上流階層，不分男女皆對粉紅趨之若鶩，甚至影響西方藝術史上重要風格之更迭，諸如巴洛克、洛可可、新古典和裝飾風藝術，進而延伸至當代設計範疇。

不同明度的粉色交織下，每個瞬間都彷若流傳了幾世紀的傳奇經典，篆刻心頭

除了絢麗色彩外，多變的構造新意使整體視覺獨富設計感，也替向來散發古典意境的線板，注入當代美學觀點的詮釋

亞維空間設計總監簡瑋琪認為，所謂風格，全是人們為分類而賦予其定義，但法式生活的真諦應是與生俱來的浪漫與自由不羈，反映實務面則不離線板造型、多彩渲染和軟裝揀選；對她而言，色系、材料的搭佐不曾存在任何侷限，設計凡事以人為本，了解屋主的習慣喜好後，藉由經驗分析利弊及可行性，方可成就外觀、機能合一的繽紛美學。

靜謐午後，獨享慵懶的閱讀時光，轉身墜入粉色環抱，領略無拘無束的法式日常

粉紅色的有趣之處，正在於經搭配混生所展演的千變萬化，端看空間語言本身如何闡釋多元。像在「粉色視界」中，豔彩便猶如開門見山破題一般，從乍看下的單一語彙，轉譯作頌世雋永的迷人詩篇；為此，對設計成果極具堅持的總監簡瑋琪，光試色階段就嘗試不下百種，最終精鍊超過30款不同明度、宛若萬象光譜的裸粉色系，蒐羅櫻花、玫瑰、蜜桃、薔薇，以及貝殼、山茶花、淺珊瑚、乾燥玫瑰、粉彩……等豐富色調，透過分釐毫絲的比例微調，營造和諧明亮、舒心適性的感官氛圍，表述多層次的視覺效果及精神意涵。

為滿足女主人的深摯想望，共使用逾30種粉色配襯，置入超過30款蝴蝶結線板

精湛炫色並陳 鋪就跨域靈犀相通

共六層樓的獨棟宅邸，縱使竭誠滿足女主人對粉紅的偏好，仍承載著三代同堂之於家的嚮往，盡可能將成員需求具象構築成理想住居的樣貌。抵達一樓玄關，柔緩的粉色基調顯得格外謙和，踏上訂製款馬賽克花磚織就的地坪，旋即遁隱溫馨寫意的迎賓氣氛；搭載雙層線板的挑高天花，揉合蝴蝶結紋飾的浮雕妝點，勾勒典雅大器的明敞過渡，與低處仿壁爐陳設、質感擺件端景展開親暱的對話。

低調粉色先是搭配匠心獨運的軟裝規劃，再行整合情境式的空間景深鋪排，造就一處逕自吐露芬芳的迷人端景

二樓公領域由圓拱結構、異材質地板及顏色變幻作為生活場景的換幕，虛實界定開放式客、餐廳和廚房等機能場域。廚房地坪取材兩種花色的義大利進口磁磚對稱拼接，描繪萬花筒般的奇幻世界，並利用金色鈦金條收邊，盈滿鄉村風情之餘，鎔鑄低奢燦亮肌理；在其視覺重心的牽引下，周遭的色彩呈現雖看似紛繁，但細探當中技藝，觸目所及的櫃體、門片、壁面、人造石檯面等各隅，都蘊藏以此延伸的縝密匠心。

取材不同花色的義大利訂製磁磚對稱拼接，為如緋櫻般紅潤的空間表情更添繽紛

毗鄰的客廳，採放射狀木樑穹頂天花大展其作為起居中心的恢弘氣勢；木質元素的置入，不僅反覆道出法式鄉村的設計題旨，亦藉由沉穩內斂的鋪陳，形塑一旁餐廳輕鬆活潑的鮮明映襯。色系挑揀，一改前述的飄然夢幻，不再拘泥柔美溫婉的絢爛粉紅，運用奶灰、藕粉交相疊砌，串聯此區獨有之協調秩序。

客廳內奶灰、藕粉等色系的運用，一方面與餐廳清新的粉紅主視覺形成明朗對照；另一方面，兩者同享的粉色基調亦成串聯媒介

不過想當然耳，粉紅愛好者絕不會輕易妥協，深究細節可發掘摯愛的足跡銘刻處處；事實上，舉凡電視櫃、腰板、訂製木百葉、遊戲黑板甚至白牆，皆或多或少揉入粉色基礎；又或者，於素淨的櫃體木作線板增添花俏醒目的粉紅蝴蝶結造型把手，後輔以總監簡瑋琪擅長的軟裝陳列手法，精準掌握高低、均衡、三角等層次比例，淡化飽和對比色的突兀，在在暗喻「粉色視界」的日常如影隨形。

藉由總監簡瑋琪獨到的軟裝心法，女主人對於粉紅的傾心既真實存在，又自然而然霧化消弭於無形

雋麗粉色耽美 縱情徜徉時光荏苒

視線轉往三樓主臥，女主人對粉色的鍾情一覽無遺，單單此區便廣納6種漸層粉紅，烙印於地板、壁面、蝴蝶結線板天花、陽光臥榻、網美牆、裝飾性櫃體門片及傢具傢飾……；櫃體使用木皮噴色彰顯天然材質的原始紋理；門片局部加入銀扣、水鑽鉚釘和沙發繃布質地，傳遞浪漫、奢華，兼融古典與現代。另一方面，為區分男主人的活動空間，更大膽援引暗棕、灰藍、麥稈等中性色調，推翻制式化格局思維的同時，又能與主臥隱逸的粉紫巧妙呼應，共譜寢臥場域訴求的平衡色溫，足見總監簡瑋琪用色方面的精闢敏銳。

主臥共匯聚多達6種漸層粉紅，宛若一場別開生面的浮華色彩盛宴在此蔓延

四樓的女兒房，傳達多數孩童渴望變身公主的初衷，以及夢想住進城堡的憧憬，搭載粉色地板、造型櫃體、桌椅和公主線板床；男孩房的天花板自雲朵拾掇靈感，鵝黃色背牆的視覺焦點宛如和煦暖陽，與動漫主題圖騰壁紙相望，並聯合帳篷景緻，演繹少年初長成的青春刻痕，以及對童趣況味的眷戀。五樓的起居室、臥房則為長者專屬，還予空間以安全、舒適至上為最高原則的本質，擘劃全家人得同享天倫之樂的避世境地。

女兒房不僅延續母親的粉紅幻夢，也揭示了多數女孩曾懷抱成為公主的純真念想

粉紅宅邸不單只是一味地將胭脂再現，而是體察每位家庭成員的需求，築砌專屬私領域；圖為男孩房一隅

生活感之營造，向來為總監簡瑋琪操刀空間規劃時首重的環節，針對近來推崇的「儀式感」一詞，她擁有更深一層的解讀：人們所追求的居家態樣，絕非僅止每日例行的制約，而是真正能暢享酒食、花藝、杯盤，甚或純然的感官體悟迎來的愉悅。正如粉紅最初的濫觴，源於大自然無私的慷慨餽贈；千萬年來，鑲嵌全球各地的天然鹽湖，始終因藻類密度與鹽分濃度的變化作用，隨時序的推演誕生繽紛虹彩，深信「粉色視界」的永恆至美，亦將無畏時光洪流的嬗遞，兀自橫亙不墜，淵遠流傳。