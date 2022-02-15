深邃純粹 感受所見即所得的天高地闊

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜富億設計】

一對即將邁入婚姻的年輕準夫妻，決心在29層樓的高空世界打造專屬兩人的幸福堡壘，就像是電影中的城堡總散發著沉穩厚實的氣息，男女主人對於深色系也情有獨鍾，期盼透過色調與建材的多元組合，讓住家展現獨一無二的迷人面貌。

木石交錯 開啟空間多元層次

由入口玄關處已可窺見本案的尊爵不凡，木地板首先營造溫潤生活感，讓人從外返家的繁雜思緒略作沉澱，底端的壁面交界處分別選用黑鏡與黑色松柏大理石，雖然兩者顏色趨近，但不同的表面肌理對比則巧妙帶出隱而未顯的精緻設計細節，令空間增添了更豐厚的層次。一旁木格柵後方通往客房，可供親友來訪時留宿休憩，右側陳列藝品的長形端景，搭配投射燈光與襯底網石，成為映入眼簾的一道亮點，提醒著來人改變心情準備進入公領域。

通往公領域的走道右側規劃了兩種形態的櫥櫃，首先是點綴以黑色烤漆玻璃門片的收納櫃，再來是訂製的灰色儲物櫃，且儲物櫃順著木地板一路往前與客廳沙發背牆相連，牆面材質亦順勢轉換為大理石，輔以線形嵌燈與黑色鐵件層板，兼具了美觀及實用的雙重目標，無形中鋪陳了視覺延伸的通透效果。

客廳與餐廳相鄰，並利用大理石地坪與使用木地板的玄關產生明確的界線劃分，進一步釐清彼此角色定位。原本廚房為獨立空間，但考量到業主使用需求與喜好，於是拆除隔間改成開放式設計，再透過中島與餐桌結合，將餐廚區與客廳合而為一，既擴大了社交領域，還清楚描繪出開闊明朗的空間氣質，至於同樣採用深色調的進口廚具、石製中島、實木餐桌與天花的鍍鈦金屬板，則藉由簡約俐落的造型語彙，再次突顯了住家鮮明的設計個性。

專注設計細節 造就樂活靜謐場域

客廳電視牆與沙發背牆選用同類型的大理石，頗具前後呼應的風範，且在鋪設時刻意拼接出錯落分割的線條，令視線出現更多趣味變化，配合少見的半環繞式沙發，深刻詮釋居家溫暖氛圍。值得一提的是，本案擁有寬敞的戶外露台，男女主人可隨時在此居高臨下俯瞰河岸秀麗景觀，盡情享受都市難得的悠閒時光。

此外，設計師將原始3房格局整併為2+1房，其中一間較小型的房間除了保留原本入口外，還以玻璃拉門與主臥室相隔，暫時充當書房與更衣室，待日後若有新生命出現，便能依照需求更改為育嬰房或兒童房，賦予空間靈活機動使用性。主臥室本身的風格延續公領域，以深色為主軸，床頭牆面選用木紋磚，在一旁大片落地窗引入明亮採光烘托下，煥發舒適愜意的人文情調，替男女主人執子之手，與子偕老的浪漫誓約做出最堅定而溫柔的守護。

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