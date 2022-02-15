馳念瞬間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜林雅琳 圖片提供｜雲邑設計】

對於專業設計師而言，一次能被稱為成功的創作，相當於無數次不斷質疑、推翻自我的過程，也正因為不願平凡、不屑復刻、不肯劃地自限的固執，雲邑設計團隊向來無懼顛覆市場主流，勇於打破舒適圈，然後，反覆琢磨出自己有稜有角的視界與故事線。

大道 至簡

和許多令人記憶深刻的空間一樣，本案與生俱來的靜謐沉穩，不只是因為選材用料的低限，更重要的是；整體猶如電影分鏡般的張力拉扯與平衡，不疾不徐且恰到好處。試想在構圖的明暗濃淡之間，俐落線條構成比例，結合肌理富於層次的膚觸表現，以及使用者才能心領神會的各項機能內建，無需皮層濃豔的張揚，或者蓄意討好特定感官，同樣能牽引人們按下想像的鍵，產出幸福感的泉源，這才是真正的大道，至簡。

靜汨 無華

玄關處利用地材差異區隔裡外，公領域則大範圍以低彩度、高親膚的灰階、大地系上色，刻意營造一種低頻但飽和的場域氛圍。從客廳主牆、白色高櫃列到地坪滿鋪的人字拼木地板，光是精算線條分割比例，佐以立面進退差技法，就為視覺帶來諸多變化，其中木地板的部分更是不惜工本，採用渡海遠來的珍貴百年老木頭精裁而成，不過度打磨修飾的面，有著韶華、人事經過的痕跡，也富有獨立於時間之外的溫暖馥郁，放眼望去宛如一波波安靜湧動的浪，在觀者心底緩緩攪著起伏思緒。

對話 純粹

客廳主牆面以煙燻板材分段拼接，下端接續金屬包框與落地低櫃，乾淨筆觸訴說著不沾塵姿態。沙發後靠規劃多功能書房，椅背以上的隔牆連同入口拉門，使用大量清玻璃施作，直率通透感延展了景深，也啟動不同場域間的輕鬆對話。餐廳流露自成一格的閒逸自在，圓桌對應模樣巧緻的圓形餐吊燈，自然形塑一方最宜闔家團圓的聚落。相鄰廚房延續玻璃隔間手法，另在拉門前增設備餐檯兼中島機能，讓餐、廚兩者看似各自獨立，同時也能水乳交融、聲息一體。有鑒於餐廳居於全宅中央，亦是公私領域動線交匯之處，除了深木質演繹的安定面，多間臥室門都貼覆素描系古典圖騰壁紙，賦予「門」兼具端景或之外的想像、既視趣味。

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