與光共生 人文與豪奢的完美平衡

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜維雍設計】

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

曲白相生

本案坐落於新北市，前方正對紅樹林自然保留區，沿著淡水河與八里碼頭能夠眺望河岸景色，因此建築外觀以游動線體呼應山水自然地貌，運用大量玻璃建材呈現出猶如雲與蒸氣般的律動意象，且由於業主希望將空間當成招待所使用，於是維雍設計便基於「需求」打造出與「建築」相呼應的室內格局。

設計師在橫向介面運用上採取極大幅度的自由，在公領域中做到零隔間的設計，利用家具、軟飾等擺件隨意鋪灑在空間內，讓視野觸及率可以與窗外景象一樣放到最大，私領域則利用格柵或是角度轉換隱蔽、弱化空間量體，增加場域舒適度；縱向介面則呼應建築體律動的概念，運用圓弧形收邊的柱體延伸至天花板，而天花板則作出模擬山坡等高線的型態，可見柱體之於建築體，天花之於山河風景，達到不只透過窗櫺享受美景，更將美景援引進室內，生活及風景兩者合而為一變成「生活即風景」。

另外在佈局手法上以紅樹林的風、水、光、河、意為主題，將室內空間想像成巨大的畫布，透光白玉石地板成為波光粼粼倒水意象，高低錯落的層次天花板猶如天上雲彩，加上曲線柱體與沿岸景觀相映成趣，無形中展現大器磅礡、海天一色的恢弘氣勢。值得一提的是，本案為招待賓客的場域，所以設計師採用大幅度白色作為最純粹的主體，細膩的空間擘劃讓室內氛圍更為沉靜，軟裝配置各具機能的傢俬，將重點與色彩之間收放地舒適宜人，通體雪白不僅象徵清美無瑕，也寓意生活中不受拘束的自由，無論是完善的設備機能，又或是設計比例上打點得宜的細節，都能將體驗者追求詩意的人生目標昇華到更高境界。

養心於森

這一間實品屋本身的先天條件已非常優秀，包含高樓層以及廣達180度以上的大面觀景窗，而設計師認為此案原先格局配置浪費了這兩種優勢，因此在空間上加以更動，好將戶外壯闊景緻全部收進室內。想像中此案應適合「想過退休生活」的屋主使用，所以針對這個方向展開設計，打造出靈活高機能的廚房區及愜意的麻將間。客廳與書房是風景及光線最充足的地方，於是在區域與區域之間利用半高屏風進行分野界線，卻不阻礙視覺高度的流動性，讓人無論位在空間任一角落都能盡情享受俯瞰城市的高樓無敵風景。搭配大片落地窗佐以情境燈條點亮空間，繾綣柔美的優雅氛圍環抱於胸，偶爾約幾個交心摯友在周末一同在此聊天談心，一個下午的時間就這樣悄悄溜走而不自覺。

至於建材則選用天然素材，如石材、長虹玻璃、鋼刷木皮等，利用深淺不同色彩的木紋，精準洞察顏色給予視覺舒暢感受，將一切完美元素擺放在它本該所屬的位置，進一步勾勒出舒適悠閒的居家藍圖。綜觀而言，本案為一件包容性極高的設計，飽含著信手拈來的空間佈局、明朗恣意的大器景觀、新穎現代的義式風格，以及最重要的豐富精采的未來生活，凡此種種逐漸積累，從而推升家庭幸福情感，創造出無限新藝術價值。

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與光共生 人文與豪奢的完美平衡

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

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