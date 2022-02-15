曼哈頓夜曲名邸

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜繽紛設計 L'atelier Fantasia】

透過幾何風格的多重線板規劃，搭配具有線條表情的牆面設計與高彩度軟裝家具妝點，打開令人耳目一新的公共區域風景。客製化手繪工藝壁紙風光與深色德國餐廚設計，引人思及屬於紐約上城的高級名邸感受。

屬於歐美上城的曼哈頓之夜

本案設計靈感來自曼哈頓之夜，是華美且具有紳雅格調的，與繽紛設計以往的作品略有不同，設計團隊運用了大量深色系素材，做出更多數於「夜」以及「紳士」的元素。甫一進門，映入眼簾的是充滿線板以及幾何牆飾的大器客廳，搭配高彩度軟裝家具，打開令人耳目一新的公共區域風景。格局上設計團隊將客廳書房區的牆面往後延伸，創造出可放雙向沙發的家具配置，在視覺上產生放大效果，讓小坪數空間也可以營造出大豪宅客廳效果。餐廳及廚房區域為了視覺可以延伸特地與中島作結合，以及和餐廚搭配，讓整體變得寬敞，創造更愜意的交誼空間。為了營造大宅感以及打造曼哈頓風，特地選用深色羽毛壁紙打造餐廳壁面，搭配深藍色餐桌椅，加上德國進口的黑色廚具，中島會散發著夜光，餐廚一體感於焉而生，對於喜歡宴客的主人家而言，餐廚也成為了夜晚最佳飲宴的場所，符合都會雅痞上流人士的品味生活感。

宛如藝廊般的軟裝搭配與私空間

看過了彷彿曼哈頓酒吧一樣炫目的餐廚空間，值得細細品味的還有本宅中設計團隊仔細挑選的藝術品與軟裝細節。本空間中的藝術品為現代古典又有嬉鬧意味的畫飾，不會讓人有沉悶的感受，家具利用藍色及對坐沙發呈現具都會風尚的時髦感，燈飾方面不論是餐廳的吊燈及壁燈都以音樂為發想，靈動且充滿啟發性，暗暗呼應著這間宅邸的設計靈感。在曼哈頓的上城，有流動的音樂，有華美的燈光，設計師更利用異材質的金色及暮色去處理細節，電視牆運用幾何拼貼手法將真皮皮革崁入金色鍍鈦邊框之中，帶出低調沉穩的設計，創造視覺饗宴，為這場屬於曼哈頓的夜曲畫上最完美的一筆。

本案件的臥室空間與公共領域呈現兩種風格，就像紐約的各個區域呈現截然不同的風采，臥室空間從壁紙到寢具的選用都非常的鮮活靈動，就像是充滿生機的紐約，不論是靈動的蝴蝶壁紙翩翩起舞，或是亮橘色的寢具充滿生命力，都像是一首首獻給這幢宅邸的詩歌，等著主人家細細品味。

相關新聞

曼哈頓夜曲名邸

本案設計靈感來自曼哈頓之夜，是華美且具有紳雅格調的，與繽紛設計以往的作品略有不同，設計團隊運用了大量深色系素材，做出更多數於「夜」以及「紳士」的元素。甫一進門，映入眼簾的是充滿線板以及幾何牆飾的大器客廳，搭配高彩度軟裝家具，打開令人耳目一新的公共區域風景。格局上設計團隊將客廳書房區的牆面往後延伸，創造出可放雙向沙發的家具配置，在視覺上產生放大效果，讓小坪數空間也可以營造出大豪宅客廳效果。

與光共生 人文與豪奢的完美平衡

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

馳念瞬間

和許多令人記憶深刻的空間一樣，本案與生俱來的靜謐沉穩，不只是因為選材用料的低限，更重要的是；整體猶如電影分鏡般的張力拉扯與平衡，不疾不徐且恰到好處。試想在構圖的明暗濃淡之間，俐落線條構成比例，結合肌理富於層次的膚觸表現，以及使用者才能心領神會的各項機能內建，無需皮層濃豔的張揚，或者蓄意討好特定感官，同樣能牽引人們按下想像的鍵，產出幸福感的泉源，這才是真正的大道，至簡。

深邃純粹 感受所見即所得的天高地闊

一對即將邁入婚姻的年輕準夫妻，決心在29層樓的高空世界打造專屬兩人的幸福堡壘，就像是電影中的城堡總散發著沉穩厚實的氣息，男女主人對於深色系也情有獨鍾，期盼透過色調與建材的多元組合，讓住家展現獨一無二的迷人面貌。

疫下如何／設計總監洞察疫情新趨勢 以新建材因應居家新可能

疫情之下，除了居家設計的改變，在室內設計的趨勢也有著催化作用，加速著產業結構的改變。這樣的改變，常玉設計吳衍霖總監與我們分享在這段疫情升溫的時間內，整體環境如何改變著。

區隔空間不必隔間 用材質、顏色輕鬆轉換氛圍

攝影師透過切換焦段來轉換鏡頭語言，室內設計師用材質轉譯空間氛圍，身體是具有展延性的實體，心靈是具有意識的實體，當我們將體感與心靈感知一同放到空間中時，則讓空間成為可品味的主體，此時我們也可將空間描繪成一種容器，盛裝著種種，而容器內即是我們得以嚐到的滋味。一研設計制研所正是擅長料理其中味道的佼佼者，僅僅用材質、顏色，就拼湊不同空間的韻味，信手捻來轉換空間氣氛，讓居者在一個「住不膩」的地方生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。