【圖文提供｜繽紛設計 L'atelier Fantasia】

透過幾何風格的多重線板規劃，搭配具有線條表情的牆面設計與高彩度軟裝家具妝點，打開令人耳目一新的公共區域風景。客製化手繪工藝壁紙風光與深色德國餐廚設計，引人思及屬於紐約上城的高級名邸感受。

屬於歐美上城的曼哈頓之夜

本案設計靈感來自曼哈頓之夜，是華美且具有紳雅格調的，與繽紛設計以往的作品略有不同，設計團隊運用了大量深色系素材，做出更多數於「夜」以及「紳士」的元素。甫一進門，映入眼簾的是充滿線板以及幾何牆飾的大器客廳，搭配高彩度軟裝家具，打開令人耳目一新的公共區域風景。格局上設計團隊將客廳書房區的牆面往後延伸，創造出可放雙向沙發的家具配置，在視覺上產生放大效果，讓小坪數空間也可以營造出大豪宅客廳效果。餐廳及廚房區域為了視覺可以延伸特地與中島作結合，以及和餐廚搭配，讓整體變得寬敞，創造更愜意的交誼空間。為了營造大宅感以及打造曼哈頓風，特地選用深色羽毛壁紙打造餐廳壁面，搭配深藍色餐桌椅，加上德國進口的黑色廚具，中島會散發著夜光，餐廚一體感於焉而生，對於喜歡宴客的主人家而言，餐廚也成為了夜晚最佳飲宴的場所，符合都會雅痞上流人士的品味生活感。

宛如藝廊般的軟裝搭配與私空間

看過了彷彿曼哈頓酒吧一樣炫目的餐廚空間，值得細細品味的還有本宅中設計團隊仔細挑選的藝術品與軟裝細節。本空間中的藝術品為現代古典又有嬉鬧意味的畫飾，不會讓人有沉悶的感受，家具利用藍色及對坐沙發呈現具都會風尚的時髦感，燈飾方面不論是餐廳的吊燈及壁燈都以音樂為發想，靈動且充滿啟發性，暗暗呼應著這間宅邸的設計靈感。在曼哈頓的上城，有流動的音樂，有華美的燈光，設計師更利用異材質的金色及暮色去處理細節，電視牆運用幾何拼貼手法將真皮皮革崁入金色鍍鈦邊框之中，帶出低調沉穩的設計，創造視覺饗宴，為這場屬於曼哈頓的夜曲畫上最完美的一筆。

本案件的臥室空間與公共領域呈現兩種風格，就像紐約的各個區域呈現截然不同的風采，臥室空間從壁紙到寢具的選用都非常的鮮活靈動，就像是充滿生機的紐約，不論是靈動的蝴蝶壁紙翩翩起舞，或是亮橘色的寢具充滿生命力，都像是一首首獻給這幢宅邸的詩歌，等著主人家細細品味。