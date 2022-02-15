在喧囂市區感受寧靜 窺看純白微奢山水景觀寓所

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Harper　　圖片提供｜一研設計制研所】

一進門透過落地窗能直接遠眺台北城市與山景，遠方車潮川流不息，卻沒有一絲雜音傳入耳裡，與忙碌的距離，放大了下班返家後內心的安寧與放鬆，天氣晴朗時，伴隨大片陽光灑下，能看到河堤粼粼波光旁綠地上相互追逐的小孩，空氣中的線條隨著熱度上升而扭曲，彷彿還能聽見蟬鳴。

本案緊扣靜謐與優雅主旨，純白的空間中沒有過度紛雜的色彩或干擾，簡約的幾何構圖，僅以少數金色框線及家飾勾勒微奢質感，定調整體高雅氣質，宛如飽含底蘊卻內斂而雍容的雅緻仕女。

善用大面採光優勢 築砌簡約微奢寓所

空間以居住者喜歡的白色調作為基底鋪展開來，植入的石紋磚面上以墨灰色不規則紋路點綴，強調出整體深度與內涵，大面積採光能充分發揮錯落空間中鐵件隔柵的作用，隨著光影變幻，豐富家的明暗表情與氛圍，最後以金色色澤的鈦金屬勾勒出整體高雅卻不高調的質感微奢風格。

利用縱長型格局場域的景深特性，藉由線性和幾何設計，將長形空間依比例有計畫地為生活使用機能劃分區域，每個區域趨近於方正空間，使人在空間中的感受更加舒適。

純白畫布上揮灑潑墨山水

從玄關望進客廳，側邊鏡面映照解放空間感受，也讓懸掛的石紋磚呈現另類虛實的對稱美，相映的墨灰紋作為後方山景的延伸，不僅擴大了景觀視感，也有一種將自然帶進空間的錯覺，相映之下彷彿在客廳掛上一幅迎賓潑墨山水畫，由石紋磚與線型格柵構成的屏格兼具美感與實用功能，在不影響使用者視感的情況下，發揮擋煞功能，迴避風水禁忌，屏格半高處設置的平台抽屜與客、餐廳的對稱式收納櫃，都是同時發揮展示及實用收納機能的設計。

以線條引導視野 讓家如天地寬闊

從屏格二端的軸線開始，視線經天花的線型出風口與空間中幾何指引，線條的引導下讓視覺延伸，配合地面磚映照延續，由廊道進入至其他臥室，臥室除維持純粹簡約風格外，一旁格柵在保有私領域隱私性前提下，也創造光線與空氣流動，並在線條搭配、指引下，活化全室一致性與活力。

設計師對於格柵與線條的運用是本案一大亮點，另值得一提的是，為降低對於環境的危害，設計作品大量使用環保綠建材，不論是櫃體板材、牆面漆料或石紋大板磚，在純粹材質的擘劃下，將大自然景致引入空間，牆壁和櫃體的接續讓空間延伸，並搭配以單純的色調呈現，在光線的映照下使空間明亮而舒適。

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