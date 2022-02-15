區隔空間不必隔間 用材質、顏色輕鬆轉換氛圍

【撰文｜Lin 圖片提供｜一研設計制研所】

攝影師透過切換焦段來轉換鏡頭語言，室內設計師用材質轉譯空間氛圍，身體是具有展延性的實體，心靈是具有意識的實體，當我們將體感與心靈感知一同放到空間中時，則讓空間成為可品味的主體，此時我們也可將空間描繪成一種容器，盛裝著種種，而容器內即是我們得以嚐到的滋味。一研設計制研所正是擅長料理其中味道的佼佼者，僅僅用材質、顏色，就拼湊不同空間的韻味，信手捻來轉換空間氣氛，讓居者在一個「住不膩」的地方生活。

隨著疫情成為日常，待在家的時間也變多了，這時將空間分割得宜就很重要，透過如進入不同空間的感覺來切換心情與生活模式，客廳適合的氛圍與臥室必定有很大的不同，因此在設定基調時，就需要特別留心，從建材、顏色到造型風格都需仔細著墨，像是【一研設計制研所－光蹤】主牆採用木質調搭配石材，而座位的端景卻使用玻璃鑲宣紙質感的手法，讓空間維持在暖調溫潤的氛圍，卻也提供了不同的風格感覺。

在私領域空間的設計上，也採用暖色為基底，但使用了不同材質，再以玻璃增添空間層次。

在【一研設計制研所－采韻】我們也可以看見，公領域與私領域使用了兩種完全不同的顏色，儼然形成一種對比，但踩在同種風格的範疇中，讓氛圍的轉換是柔順舒暢的，卻也達到走進不同場域的體感。若你也因為疫情長期待在家想要轉換氛圍，不如參考此種方式，必能讓在家的時光更輕鬆愉快。