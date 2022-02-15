疫下如何／設計總監洞察疫情新趨勢 以新建材因應居家新可能

【撰文｜Nina 圖片提供｜常玉設計、HCG和丞興業】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

疫情之下，除了居家設計的改變，在室內設計的趨勢也有著催化作用，加速著產業結構的改變。這樣的改變，常玉設計吳衍霖總監與我們分享在這段疫情升溫的時間內，整體環境如何改變著。

圓弧造型創造空間圓潤感

被疫情影響的這一、兩年，原物料費用上漲、缺工，或是像是臺灣之前升三級後，室內人數限制四人工作，都讓裝修工時拉長，甚至可能會需要延至兩倍以上的時間。

對消費者而言，裝修成本也都大大提高，時間的延長也是需要考量進去的隱藏成本，尤其對於商業空間要展店的人而言，更多了一層等待裝修的空窗期租金費用。另一方面也顯示出了產業斷層，目前臺灣現況並沒有太多年輕人願意接手像是木工等產業。

正因疫情改變而帶動加速產業的變化，人人各方面對於裝修都有了不一樣的看法。常玉設計看見了居家與商空設計趨勢，如有些外商辦公室規模搭上疫情，反而縮小辦公室空間，建立起遠端工作的新模式。空間模式改變，連帶影響到了設計方式、建材運用。

和丞艾登晶石板擁有各大理石紋路

和丞艾登晶石板連紋效果

而吳總監在建築當中使用到了新板材：和丞艾登晶石板。在設計時，考量到健康，使用無毒低甲醛的材料，和丞艾登晶石板是一種SPC合成板，除了環保外，也兼具抗菌、防焰的功能，除了居家使用，也適合在醫院使用。

和丞艾登晶石板可隨著牆壁形狀彎曲

和丞艾登晶石板以刨溝方式打造圓形

它的製作工法不同，能呈現如同真實石材的樣貌質感外，能快速施工，還兼具可彎曲的優點，運用刨溝的方式，沿著屋內所需形狀而自由變化！

比起需要更長工時、成本較高的真實石材，這樣子的仿真板材，並且更環保、更快速的特性也許適合現在疫情時代。