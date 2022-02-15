疫下如何／科技與質感的共生 設計總監描繪機能美學

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you　　圖片提供｜富億設計】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

疫情帶來的改變，各行各業都受到了不小的衝擊，這回邀請富億設計陳錦樹總監，與我們分享在疫情時代，居家習慣的變化延伸至設計上的不同，對於家中所要具備的電器，也發現到了不一樣的需求。

富億設計即使是受疫情影響，帶來短期成本波動的困擾，仍要在限制內維持最高品質，善於設計開放式廚房，讓空間界線不明確，也針對廚房安排給予了不一樣的建議。

玄關處大量收納空間，也利於在櫃體設置通風裝置
玄關處大量收納空間，也利於在櫃體設置通風裝置

以富億設計來看，針對居家設計的清潔與消毒方面安排會有所調整。舉例來說，在玄關處都會增設負壓裝置，像是鞋櫃或衣櫃內會有通風功能，以前可能是為了去除鞋子味道，但現在正好能夠讓空氣對流。

而在房間，便會做正壓裝置，讓整體居家空間能夠空氣流動，有好的空氣自然環境會更加安全健康。亦或在家中設置空氣對流系統，如全熱交換機，更有效地達到空氣對流的狀態，也因應現代人許多家中為氣密窗，怕噪音、怕冷風而不開窗的話，便可以科技來輔助生活機能。

衣櫃也大量使用大面積櫃體
衣櫃也大量使用大面積櫃體

針對廚房，陳總監表示因為疫情，人們待在家中時間大大地提高，其中習慣變化最大的便是下廚這件事。

疫情讓人在家中儲備食物的空間需求更大，設計上會放大櫃體，也會建議客戶在冰箱等電器的容量選擇上，可以選擇較大的。

大量收納空間，大面積平臺，有更多空間活用放置器具
大量收納空間，大面積平臺，有更多空間活用放置器具

另外，也會較建議比起多功能料理爐，更會建議在空間足夠的情況下，廚具分開買在使用效率上會更加提升。微波爐、烤箱等等，將不同功能分開來在家中設置，可以同時處理更多道料理，讓在家辦公又有帶小孩需求的家庭，更能在下廚這件事情上面耗費少些心力。

冰箱選擇大容量，更方便儲備食物
冰箱選擇大容量，更方便儲備食物

疫情時期，雖有原物料普遍性地漲價及缺工問題，富億設計仍堅持要維持設計品味，人們長期居住的場域，在疫情之下，機能與美學必須同時兼顧。

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