疫下如何／防堵疫情最前線！玄關設計該掌握的3個小技巧

【撰文｜Halle Kao 圖片提供｜卡比斯室內裝修設計】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

疫情之下，如何阻隔細菌進入室內，成為刻不容緩的任務，玄關作為連接室內外，且為每日必經之過渡場域，在設計上也更強調抗菌效能，要求將收納機能整併完善，為居家安全第一線充分把關，本次特別邀請卡比斯室內裝修設計設計師白仟卉，從專業角度分享玄關設計應把握的３個小技巧，優化返家的防疫措施！

Point 1落塵高低差、細菌不回家

若要充分阻隔細菌進入室內，建議規劃落塵區和室內地坪之間保留一定高低差，而非僅使用與地板材料相異之材質鋪設，例如，直接以木地板加高區隔，就是既簡單又實用的方法。白仟卉說明，「製造玄關區與室內地板高低差的目的，在於避免開啟大門時，自然形成之風壓將髒污、砂石帶入室內，同時，下雨天的水滴也能控制在一定範圍，避免弄濕了室內地板。」

Point 2推防滑磁磚、忌塗裝面材

玄關地坪建議選防滑磁磚，不只避免雨天鞋底有水踩入室內滑倒，在消毒及清潔上也確實更為方便。此外，針對玄關常見之收納櫃體，除了推薦選擇有抗菌功能的美耐板，也應該避免挑選以油漆上色之塗裝板面材。白仟卉補充，「一般家具店買來的木頭直接噴漆，容易在接觸酒精後產生霧化反應，當透明漆霧化，容易在表面留下白色一點、一點的痕跡。」

Point 3整合收納櫃、置入消毒箱

規劃玄關設計時，別忘了重新審視日常需求、滿足所有收納需求，包括，鞋子、大衣、外出包、信件小物、傘架，以及是否規劃置物平台先安置採買物品等等，白仟卉表示，「放置傘架可先預留有門片、不落地櫃體，既保持通風，又能有效將架子收納隱藏。」此外，因應疫情現況，市面上也多了許多消毒家電，多半是箱體造型，可針對鞋子或日常小物進行消毒，此類家電依據尺寸不同，需預留擺放位置及電線路徑，因此務必記得提前和設計師溝通、將玄關做最佳收納整併。