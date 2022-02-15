疫下如何／建材新紀元－用特耐裝飾軟片讓居家空間壁材恣意變換無礙

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
電視牆上的木紋天花板使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片
電視牆上的木紋天花板使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片提供｜3M™】

疫情打亂了生活節奏、限制人們日常行為，也改變了許多設計面向，編輯部特別企劃「疫情時代的居家設計」專題，我們觀察到，住家除了日常的休息娛樂，額外被賦予成為辦公、健身、育兒等功能場所；同時，家用建材的選用上也更強調抗菌好清潔；無接觸、智能家電更創造前所未有的詢問度；也因此，期待藉由多篇文章的綜合報導，分享疫情世代的居住趨勢，不只提供設計新觀點，也推薦優質廠商產品於大眾，鼓勵在疫情底下也要好好過生活。

不久之前，編輯部走訪了「樂軒和牛專門店－高雄店」，雖然目的不是去吃和牛，略為可惜，但我們認識到了一種新興建材－「3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片」，擅長運用科技改善生活的3M觀察到壁材無論在施作的可能性與多元機能整合，都有相當的發展空間，於是研發出了這個新世代的PVC材質裝飾貼膜，甚至通過「新材料新工法」認證，引領現代裝修產業進入新紀元。

上回我們在高雄樂軒與樂軒集團總經理張維軒與艾摩慷設計總監齊藤烈聊聊「3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片」在商業空間的運用，在燒肉店中以好清潔、抗菌且施作無礙為號招，這次我們將回到居家空間，感受這個近乎黑科技的建材如何活用在日常生活中。

特色一、施工快速便利＆服貼曲面基材

材質裝飾貼膜被發明的用意就是可以輕鬆轉換物件的材質外觀，但若沒有很好的包覆性，反而沒有加分，而3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片就旨在解決材質裝飾貼膜的這個致命缺點，透過獨特排氣道設計，減少施工時氣泡產生，不僅提高施作效率，更讓完工的品質大大提升，不會東一塊西一塊之餘，還能隨著基材的曲線變換造型，設計不受限。

木紋花色使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，隨著曲線轉角服貼呈現
木紋花色使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，隨著曲線轉角服貼呈現

特色二、頂級材質抗菌好清潔

要運用在家中的建材，首要條件便是安全無虞，3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片在耐燃、無甲醛、無粉塵、施工無噪音等優點基礎下，還防水、防曬、防污，是一種十分穩定耐用的建材，實作在廚房、廁所這些濕度、溫度變動較大的地方，獲日本廣泛利用。此外，由於3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片較無孔隙，不易藏汙納垢，更好清潔易除菌。

運用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片美化廁所環境，日本在地廣泛使用
運用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片美化廁所環境，日本在地廣泛使用

特色三、花色樣式豐富

若只是擁有良好的機能性而沒有美學支撐，那也無法成為為人廣泛運用的建材，3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片擁有超過1100種花色可供選擇，從木紋、石紋、金屬、絨面到單色都包辦，還有消光系列，利用消光塗層技術抑制光線反射，高階木紋系列更結合進階印刷技術結合高清壓紋技術，提供了真實觸感的可能性，無論是何種風格的居家環境都有相應的樣式可選擇搭配。

天花板上方金色部分使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，多種花色恣意搭配各種風格
天花板上方金色部分使用3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，多種花色恣意搭配各種風格

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