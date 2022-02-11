突破居家空間 佈置靈感再進化 全新辦公室共享空間彈性多功能

【文字整理｜Kao 圖片提供｜IKEA】

致力於為大多數人創造更美好的生活的IKEA，除了持續提供多元的居家佈置靈感外，IKEA企業業務也可為企業打造專屬風格的商用空間。伴隨著IKEA內湖店開幕，由IKEA企業業務一手打造的IKEA北亞區台北總辦公室將首度對外公開，以彈性多元的工作模式，結合IKEA實用的商用家具，將家的新風貌延伸，體現兼具功能性與多元風格的辦公空間。

IKEA企業業務專業團隊 打造夢想路上的理想空間！

消費者多半熟悉以IKEA的家居家飾來打造夢想居家，而多元佈置靈感不侷限於住家空間，也可以成為企業/青年創意衝刺事業的好幫手，不管是辦公空間、咖啡廳、服飾店、餐廳、旅宿...，IKEA都能提供最好的產品與規劃服務，讓創業者專注在自己的專業，空間打造就交給IKEA企業業務。全台各店皆設有企業業務專區，提供消費者一站式的完整服務，從規劃諮詢、訂購下單、專人取貨、運送到安裝，為消費者一手包辦。因疫情影響，考量消費者減少出門頻率，也提供遠距訂貨、遠端佈置諮詢等服務，更迅速直接的滿足消費者需求。

多元佈置靈感不侷限於住家空間，也可以成為衝刺事業的好幫手，不管是辦公空間、咖啡廳、服飾店，IKEA企業業務都能提供最好的產品與一站式規劃服務。

企業辦公室的最佳展示間：IKEA北亞區全新總辦公室開箱 突破想像 結合創意與彈性

全新落成的IKEA北亞區台北總辦公室，採用通過嚴格測試且更加耐用的商用家具，在空間規劃上做了前所未有的新突破，顛覆一般大眾對辦公室的想像，展現全新樣態。因應後疫情時代工作方式的轉型，未來遠距作業的機會增加，在設計理念上以符合遠距作業需求為核心，放大公共空間、增加會議室與共同協作區，在使用上更為彈性，期待能激發更多創意與想像。

IKEA北亞區台北總辦公室一角的沙發區與用餐區讓員工舒適的用餐與休憩，每日還有供應下午茶，在在都能看出IKEA始終將員工擺在第一位。

辦公區域採用共享辦公桌概念，員工沒有固定座位，除了讓空間使用發揮最大效益，每日可與不同同事交流分享想法而促進工作的效率與增進彼此關係。選用有10年品質保證的電動升降桌，以及符合人體工學的座椅，可減緩員工肩頸不適的問題，讓公司像家一樣舒適自在。

辦公區域採用共享辦公桌概念，選用有10年品質保證的電動升降桌，以及符合人體工學的座椅，可減緩員工肩頸不適的問題，讓公司像家一樣舒適自在。

辦公區域外，還因應不同專案需求，開放式的討論空間和共同協作區，讓團隊獲得更多靈感，提升凝聚力與創造力。多功能會議室可依照不同需求做使用，可進行腦力激盪，其沙發與大螢幕讓簡報者有絕佳環境展現創意；專注工作區以植栽與大面落地窗營造安靜氛圍可專心工作，員工可依照專案內容與工作習慣，自由選擇待在舒適的角落完成任務。辦公室一角的沙發區與用餐區讓員工舒適的用餐與休憩，每日還有供應下午茶，在在都能看出IKEA始終將員工擺在第一位。

專注工作區以植栽與大面落地窗營造安靜氛圍可專心工作，員工可依照專案內容與工作習慣，自由選擇待在舒適的角落完成任務

店內多元化商業展示間，增加靈感並提供服務

各店除了企業業務專區可即時提供專業諮詢，同時店內的展示間也結合在地特色與時下消費者需求，呈現多樣化的商業運用靈感。IKEA內湖店以鄰近的內湖花市為概念打造了花店咖啡廳，也因應不斷蓬勃發展的創業市場設計了服飾店展示間。IKEA企業業務提供各種服務，打造專屬商用風格，不論是旅宿、餐廳、辦公室，都能透過IKEA企業業務團隊進行規劃，從不同角度，為消費者帶來更多佈置靈感，創造出專屬自己的夢想空間。

各店除了企業業務專區可即時提供專業諮詢，同時店內的展示間也結合在地特色與時下消費者需求，呈現多樣化的商業運用靈感。

IKEA企業卡友專屬優惠全年無休 隨時隨地成就夢想空間

IKEA企業業務服務範圍廣泛，如Pinkoi市集、台北101都能見到 IKEA企業業務的作品，觸角也延伸至科技業、幼兒園、員工宿舍，協助全台各行各業成就了夢想中的商用環境，為大大小小的業主省時省力。針對商用空間的規劃與採購，IKEA企業業務也提供了各式優惠，包括加入企業卡卡友，核卡即可獲得商品抵用券500元、累積消費滿2萬，送1000元商品抵用券、消費滿額還可獲得免費撿貨服務或免運送費，期待能為更多商業用戶圓夢，也照顧每位辛苦付出的夥伴，讓「家」與「工作空間」不再是衝突的概念，而是能夠完美融合、具體實踐，讓分分秒秒，都是更美好的生活。