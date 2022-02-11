突破居家空間 佈置靈感再進化 全新辦公室共享空間彈性多功能
【文字整理｜Kao 圖片提供｜IKEA】
致力於為大多數人創造更美好的生活的IKEA，除了持續提供多元的居家佈置靈感外，IKEA企業業務也可為企業打造專屬風格的商用空間。伴隨著IKEA內湖店開幕，由IKEA企業業務一手打造的IKEA北亞區台北總辦公室將首度對外公開，以彈性多元的工作模式，結合IKEA實用的商用家具，將家的新風貌延伸，體現兼具功能性與多元風格的辦公空間。
IKEA企業業務專業團隊 打造夢想路上的理想空間！
消費者多半熟悉以IKEA的家居家飾來打造夢想居家，而多元佈置靈感不侷限於住家空間，也可以成為企業/青年創意衝刺事業的好幫手，不管是辦公空間、咖啡廳、服飾店、餐廳、旅宿...，IKEA都能提供最好的產品與規劃服務，讓創業者專注在自己的專業，空間打造就交給IKEA企業業務。全台各店皆設有企業業務專區，提供消費者一站式的完整服務，從規劃諮詢、訂購下單、專人取貨、運送到安裝，為消費者一手包辦。因疫情影響，考量消費者減少出門頻率，也提供遠距訂貨、遠端佈置諮詢等服務，更迅速直接的滿足消費者需求。
企業辦公室的最佳展示間：IKEA北亞區全新總辦公室開箱 突破想像 結合創意與彈性
全新落成的IKEA北亞區台北總辦公室，採用通過嚴格測試且更加耐用的商用家具，在空間規劃上做了前所未有的新突破，顛覆一般大眾對辦公室的想像，展現全新樣態。因應後疫情時代工作方式的轉型，未來遠距作業的機會增加，在設計理念上以符合遠距作業需求為核心，放大公共空間、增加會議室與共同協作區，在使用上更為彈性，期待能激發更多創意與想像。
辦公區域採用共享辦公桌概念，員工沒有固定座位，除了讓空間使用發揮最大效益，每日可與不同同事交流分享想法而促進工作的效率與增進彼此關係。選用有10年品質保證的電動升降桌，以及符合人體工學的座椅，可減緩員工肩頸不適的問題，讓公司像家一樣舒適自在。
辦公區域外，還因應不同專案需求，開放式的討論空間和共同協作區，讓團隊獲得更多靈感，提升凝聚力與創造力。多功能會議室可依照不同需求做使用，可進行腦力激盪，其沙發與大螢幕讓簡報者有絕佳環境展現創意；專注工作區以植栽與大面落地窗營造安靜氛圍可專心工作，員工可依照專案內容與工作習慣，自由選擇待在舒適的角落完成任務。辦公室一角的沙發區與用餐區讓員工舒適的用餐與休憩，每日還有供應下午茶，在在都能看出IKEA始終將員工擺在第一位。
店內多元化商業展示間，增加靈感並提供服務
各店除了企業業務專區可即時提供專業諮詢，同時店內的展示間也結合在地特色與時下消費者需求，呈現多樣化的商業運用靈感。IKEA內湖店以鄰近的內湖花市為概念打造了花店咖啡廳，也因應不斷蓬勃發展的創業市場設計了服飾店展示間。IKEA企業業務提供各種服務，打造專屬商用風格，不論是旅宿、餐廳、辦公室，都能透過IKEA企業業務團隊進行規劃，從不同角度，為消費者帶來更多佈置靈感，創造出專屬自己的夢想空間。
IKEA企業卡友專屬優惠全年無休 隨時隨地成就夢想空間
IKEA企業業務服務範圍廣泛，如Pinkoi市集、台北101都能見到 IKEA企業業務的作品，觸角也延伸至科技業、幼兒園、員工宿舍，協助全台各行各業成就了夢想中的商用環境，為大大小小的業主省時省力。針對商用空間的規劃與採購，IKEA企業業務也提供了各式優惠，包括加入企業卡卡友，核卡即可獲得商品抵用券500元、累積消費滿2萬，送1000元商品抵用券、消費滿額還可獲得免費撿貨服務或免運送費，期待能為更多商業用戶圓夢，也照顧每位辛苦付出的夥伴，讓「家」與「工作空間」不再是衝突的概念，而是能夠完美融合、具體實踐，讓分分秒秒，都是更美好的生活。
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