打造人與毛孩之間 共譜的美好生活

【撰文｜Jenny 圖片提供｜亞維空間設計】

亞維空間設計總監Joanna擅長設計出風格獨具，展現異國風格交融的美宅。一個空間讓人能與毛小孩共同譜出美好生活樂章，揉合美式、工業與日式的生活情境，如同異國戀曲，交織出完美平衡的幸福，營造出屋內動態感。

置身異國，凝聚與毛孩的療癒時光

空間與人之間的關係，與人和諧一致，才更能流露出在其中的感情熱度。家中有毛小孩的人們，更是企望能有個符合毛小孩需求，讓人能和寵物舒適共處，凝聚與毛孩的療癒時光。

在這法式鄉村中的美好場域裡頭，空間運用到大量歐洲窗花古件與擺飾，營造出殖民地風格，搭配多種造型花磚與復古磚，拼貼出繽紛豐富視覺，讓人一進到這整棟的透天厝如同出了國，置身於歐洲，異國色彩躍然於周圍。

其中，在經過旁邊立面嵌著鐵鑄雕花老件新製德花窗的廊道時，發現是特別設計給四隻貓的貓木屋空間。

打造貓咪專用寓所，復古木屋點出鄉村風情

打造五星級貓屋，讓貓貓們擁有自己另外的活動空間，在這貓屋也可以發現Joanna設計時的諸多細節巧思。像是頂天的仿樹的貓跳台設計，貓的天性特別需要垂直空間的豐富性，搭配空中踏板、用麻繩做的抓板，一路到天花板，還設計了三個空中貓窩，讓他們享有玩樂外，更有地方可以好好休息。

另外，安排了滾輪貓砂盆，主要是讓女屋主可以好收納、方便移動清理，而貓砂盆外的樣子用貓爪的概念來設計。特別的是在貓屋中，還特別放置了一個洗手台，讓貓貓可以隨時去喝水。

貓屋的地坪使用了復古的木紋磚，呼應整體小木屋的造型，旁邊一整面的採光牆，另外兩面也都有大面玻璃窗可以看見外面走動的家人們。貓在這貓房裡，如同置身在度假屋。

零負擔舒活環境，寵物與人共創甜蜜

在其他的設計案中，像是另外開了寵物小門，或是特別設計貓砂盆、貓屋樣式，這一些特別設計讓毛小孩們保有自己的生活動線外，更可以用更舒適的距離與人共同生活。

寵物不僅是日常最佳良伴、忠實的家人，更是生活的寄託，讓牠們保有愉快心情也是人的責任，悠揚的空間安排，讓人與寵物享有零負擔的舒活環境，一同創造更多歡樂回憶。