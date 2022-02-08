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實踐文化拾荒 成為土地上的地衣

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Nina you　　攝影｜Jocelyne Lin】

土地上的地衣，生活中的希望。

走在民樂街上，中藥味環繞，剛經過了幾間小吃店，往前便看見了「地衣荒物」。品牌主理人謝欣翰正好在店內招呼從臺南來的友人們，地衣荒物融合了新舊臺灣選品，販售許多臺灣工藝家的作品。店內物件豐富給人種安穩的氛圍，如同店內的人內含風趣卻沉穩的氣質。

依意識做出選擇，在未來想像中地衣萌芽

之前在日本品牌Omake工作的謝欣翰，看見日本職人們能將各式各樣的東西變成日本的樣子，影響了他看臺灣本土物件的眼光。在國外與其他人交流原住民文化的時候，謝欣翰突然發現自己講不太出來臺灣本土文化。

「我以為自己正在走向國際，但我卻是那個最不國際化的人。」

當時正好碰上國際本土化的思想風潮，謝欣翰開始漸漸關心起所身處的這個社會、這個土地上正在發生的一切，越來越有意識所做的每個選擇都是為了自己想要的未來投票。

由此邏輯，衍伸到了商店概念，你選擇什麼樣的東西陪伴在你的身邊、你穿的衣服、你用的香水甚至是你談話用的用詞，每一個有意識的選擇，才讓你的行為變得更有意思。

想經營一間選物店的想法萌出了芽。

大稻埕延續歷史氣息，成為文化靈性的培養皿

在大稻埕，最多的就是閩南式洋樓建築。以前大批洋商進入大稻埕，依殖民地建築的經驗，再加上臺灣人的改良，創造中西文化交融的洋樓，其中最有特色的便是花瓶欄杆，或是窗外雕花結果是中藥材料花樣的。

謝欣翰覺得大稻埕是擁有臺灣意識的地域。這裡曾經最時髦、最蓬勃，在這裡容許各種事情的發生，不同世代在這邊互相交融碰撞，彼此共同生存，形成具有魔性與靈性的地方。

地衣荒物就長在這個地靈人傑之處。店內整體空間基本上沿著原先修繕完畢的樣貌，依著現代時常搬遷的特性，只做了一些軟裝，像是釘一釘板子，掛一掛燈，利用傢俱做出動線。他們並不會花太多資金在裝潢上，那樣對於會搬遷的店面來說成本太高。

以真摯在荒野中灌溉創作養分，安放作品的純粹

「如果有個好的選物店，對創作者來說可能也是個滿不錯的安慰吧。」

謝欣翰發現了創作們的辛苦，身邊很多真誠的創作並不會出現在官方的地方，那些人在創作領域裡默默耕耘著。地衣是甚麼？是土地生態學的指標，有它就代表這片土地有條件生存、有機會生存。他們期許成為這圈子裡的地衣，只要地衣荒物在這裡，他們盡可能地給予創作者養分，善待他們的作品，安放這些等待被認同的心。

荒，在日系漢字中代表荒野、荒涼之意，也代表著他們對美學的追求—尋找原始與純樸。融合了地衣，如果在荒漠的大地上，還能長出地衣，這裡才有辦法讓創作者們寄託。

承接土地上的片面樣貌，傳遞工藝之美

大稻埕如同能穿越不同時光的地區，旁邊有穿古裝吃小吃的人、有穿旗袍的人，又有外國人或是現代生活著的人們，什麼是臺灣風格呢？大稻埕濃厚人文氣息也許就是其一吧。

像是地衣荒物與nag.19合作聯名，中藥氣味的陶罐蠟燭系列如傳遞臺灣本土記憶的精華，依照早期素燒中藥罐的圓潤形體，納入大稻埕街道中的中藥氣味，燒出生活記憶，溶入專屬臺灣的氣質，好好地、靜靜地傳達了土地美好。

有質樸的環境與氣氛，成為地衣荒物佇立於這裡的要素，對工藝的堅持不斷地在地衣荒物中茁壯。

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