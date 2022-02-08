國際飯店御用設計師用智控洗乾衣機 營造精緻高雅的生活況味

【撰文｜Jocelyne Lin 攝影｜張國耀】

在能俯瞰山壯海闊的地方，設計師袁世賢主持的呈境室內裝修設計以山海為題為業主打造度假私邸，用木材與大理石的肌理讓室內外聚合成一體，自然而大器，內斂而深邃。將如此語彙納入住宅空間，源自袁世賢長年操刀多個國內外知名飯店的經驗，包括煙波大飯店台南館、花蓮館、宜蘭館，帶給業主住飯店般精緻的生活況味。為能符合高雅的內裝風格，業主也特別與呈境團隊在家具及電器選擇上下足功夫，其一便是昇華整體氛圍的LG WashTower™ AI智控洗乾衣機。

然而LG WashTower™ AI智控洗乾衣機所呈現的精細雅緻氛圍並非選擇它的唯一原因，設計上除從使用者出發，更導入智慧家電的思維，拳拳到肉的頂配設計，讓你天天輕鬆洗衣、乾衣，就是要你一用傾心，也讓你在使用之間享受它帶來的工藝之美與聰明貼心！

這回我們邀請袁世賢帶我們一同拜訪業主的家，一探WashTower™在居家現場扮演著什麼樣的角色：

當家電也成為一種藝術品

熟識袁世賢的人都知道，雖然忙於工作，他卻有一個可愛的嗜好，那就是搜集藝術品，對於飽富玩味的、做工精細的更是愛不釋手，這份對工藝的熱愛也反映在設計案上，像是在他遇上WashTower™的當下就推薦業主作為重點選配家電，「當家電被放到空間中時，我們會希望它可以像是藝術品融合在空間中，而WashTower™俐落的外觀，其實就像藝術品一樣提供人們一種觀賞它的可能性。」 袁世賢如是說。

洗鍊輪廓讓袁世賢愛不釋手

簡潔無多餘設計的外型，僅僅以一個簡明的智慧操作面板，就將洗衣機與乾衣機整合成一體，特別是精確定位的筒槽高度，除了將上層乾衣機筒槽門下修6公分，讓女性為主的使用群眾也可以無負擔拿取，下層的洗衣筒槽門也設置成不用彎腰就能開啟，考慮到使用者的習慣與身體限制，再注入LG一貫簡練高雅的美學，讓結構設計一次到位。

智慧觸控面板的優異使用者設計提供了輕易操作的可能性

不只洗得精，更要洗得多

「像我自己很喜歡買精緻品牌的衣服，其實很怕用家裡的洗衣機會洗壞，但這台WashTower™卻讓我十分放心。」WashTower™搭載AI DD™智慧直驅變頻馬達，可以偵測衣料的材質及重量，透過上萬筆洗滌資料分析，精算出最適合的洗衣動作，能夠減少衣物10%的磨損，因此即使是珍貴的衣服，也能直接丟進洗衣機。

大容量不銹鋼洗衣機筒槽

隨著人們對生活品質的追求提高，有效率完成生活瑣事也是提升生活品質的要素，WashTower™洗衣機搭載TurboWash360°勁速4道變頻噴射水流，讓你30分鐘就能完整標準洗衣，更減少了耗水量耗電量，筒式洗衣機帶來的離心力還能保護衣物，有效率的跟上你的生活節奏。Heat Pump™除濕式乾衣機導入了預熱系統，不僅呵護衣物也提升效率。此外，這台WashTower™智控洗乾衣機實實在在的用容量展現王者地位，上層乾衣機乘載16公斤，下層洗衣機則是19公斤，是市售乾洗一機的機體中最大容量的一種。

曾幾何時我們都離不開智慧居了

身在快節奏的城市中，要如何在繁忙之中享受寧靜的餘裕？或許你該讓智慧家電加入生活！LG一直以來都致力將科技活用在家電設計上，為的就是讓人們生活的更從容、更優雅，當然WashTower™在著墨「方便生活」的部分更是不遺餘力！

在乾衣方面它內建Smart Paring™ 智慧行程與洗衣行程配對，洗衣服的同時，就自動配對相應的乾衣模式，而為了跟上繁忙的生活腳步，WashTower™貼心的開發LG ThinQ™ APP，讓你無論何時何地都能透過掌上機，操作或監控你的乾洗衣行程，輕鬆就能擁有質地乾爽舒心的衣料。

乾衣機雙重極細密濾網

LG ThinQ™ APP除可以下載多元衣物材質的清潔行程，又針對當今疫情之下對病毒的疑慮，提供下載在洗衣時以60℃蒸氣開啟衣物纖維再以溫熱水殺菌除蟎的「過敏防護」行程，與乾衣時用雙重極細密濾網的「殺菌行程」，雙重防護來達到99.9%去除細菌、塵蟎及過敏原，有了WashTower™加入生活後，才知道家電除了能扮演使生活更方便的角色，還可以是使人放心的生活夥伴。

「生活其實可以很簡單。」從穿著風格到生活風格就可看出，袁世賢不喜歡太複雜的事物，簡單到位就是最好的狀態，就如LG WashTower™ AI智控洗乾衣機帶給我們的感受一樣，洗鍊的外表下，默默地打點好使用者的生活，成為給予更多享受時光的助力。