快訊

亞洲盃女足／中華隊返台 專機抵達桃機4輛救護車待命

18年後淡出演藝圈…張菲戶籍遷到花蓮 近況曝光

人文隙光 敞新盎然

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜郭昭君 圖片提供｜蘊致空間設計】

傳統踏實的建設公司一代，逐步交接給充滿變革活力的企業二代，辦公空間得以如何改造，方能體現企業邁向新紀元的氣象？蘊致設計使用絕美端景牆轉化企業形象，並透過異材質與圖樣的拼接結合，展現大刀闊斧的突破意圖，打造出「讓人不想下班的空間」。

隙光端景 翻轉剛硬企業質地

一間建設公司的門面該是什麼模樣？設計師在擁有絕佳採光的入口櫃台後方，捨棄尋常規矩的logo牆面，改以光影描繪清晨陽光透過樹梢灑落的隙光，玻璃端景牆在古銅金的時尚雅緻包框下，召喚晴明清風婆娑耳畔，並與入口磨石子地板相映，以柔性自然氛圍翻轉剛性企業形象，展現企業欣欣向榮、充盈希望的意象。

現代材質 造就通透敞亮視覺

不僅改變主視覺印象，設計師更要進一步重置辦公空間體感。原先封閉的會議室，牆體換成可電控的液晶玻璃，不僅科技感十足，平時視覺得以敞朗通透，需要時也能隨時切換，形成隱密遮蔽場域，並成為可供書寫的板牆。

鏤空鐵件層架的運用，同樣取代隔間阻斷，維持視覺的流動開放，打破部門同事間的距離，也讓僅有1.3米的走道不顯逼仄。此外，設計師聰明運用木皮與圓角曲面，平衡玻璃、鐵件、水泥等剛硬材質，以空間語彙塑造企業外圓內方的質地，再輔以綠意植栽，形塑盎然品味印象。

斜切分割地坪 打破實體界線

除了敞開封閉空間，設計師使用等高線、黑白圓點兩種地毯，斜切分割辦公區域，大膽打破部門界線。最後匯聚於董事長室，並向上延伸到該空間牆面，以精準計算與施工重塑空間一體性，並在高級質感之中，營造嶄新活潑氣象。

幾何古董燈具 接迎人文與活力

入口處招待區上方，設立刻意精挑細選的50年代義大利古董燈具。簡潔幾何的優雅趣味形制捎來人文氣息，其色彩組合更延伸立定了點綴空間的磚紅與灰藍。於是，在淡雅木色、現代水泥、黑色鐵件交織出的輕盈現代空間裡，會議桌、主管辦公室牆面等，以醒目卻不顯衝突的色彩，添增空間新穎活力，讓走進空間的每個人，都能充滿愉悅心情。

延伸閱讀

原住戶有福了！都更重建海砂屋 「1坪換1坪」還加送停車位

非法民宿加強查 嘉市12個月就罰了45家

日出流雲、茶園風光樣樣驚艷！虎年到「阿里山」森呼吸

總算等到了！古蹟最多的彰化市都市計畫區開放民宿

相關新聞

實踐文化拾荒 成為土地上的地衣

土地上的地衣，生活中的希望。 走在民樂街上，中藥味環繞，剛經過了幾間小吃店，往前便看見了「地衣荒物」。品牌主理人謝欣翰正好在店內招呼從臺南來的友人們，地衣荒物融合了新舊臺灣選品，販售許多臺灣工藝家的作品。店內物件豐富給人種安穩的氛圍，如同店內的人內含風趣卻沉穩的氣質。

國際飯店御用設計師用智控洗乾衣機 營造精緻高雅的生活況味

在能俯瞰山壯海闊的地方，設計師袁世賢主持的呈境室內裝修設計以山海為題為業主打造度假私邸，用木材與大理石的肌理讓室內外聚合成一體，自然而大器，內斂而深邃。將如此語彙納入住宅空間，源自袁世賢長年操刀多個國內外知名飯店的經驗，包括煙波大飯店台南館、花蓮館、宜蘭館，帶給業主住飯店般精緻的生活況味。為能符合高雅的內裝風格，業主也特別與呈境團隊在家具及電器選擇上下足功夫，其一便是昇華整體氛圍的LG WashTower™ AI智控洗乾衣機。

神聖境美 起承轉合 和風韻藏

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見，直到原田國際室內設計公司與其結緣，重新規劃室內空間及環境景觀，試圖賦予當地民眾找回與它的共同記憶及空間溫度，使得老建物的美被重新流傳，並且讓人們深刻感受與建物及環境親密互動的多元體驗。

人文隙光 敞新盎然

傳統踏實的建設公司一代，逐步交接給充滿變革活力的企業二代，辦公空間得以如何改造，方能體現企業邁向新紀元的氣象？蘊致設計使用絕美端景牆轉化企業形象，並透過異材質與圖樣的拼接結合，展現大刀闊斧的突破意圖，打造出「讓人不想下班的空間」。

榮獲金點設計獎！昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館的蛻變新生

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見，直到原田國際室內設計公司與其結緣，重新規劃室內空間及環境景觀，試圖賦予當地民眾找回與它的共同記憶及空間溫度，使得老建物的美被重新流傳，並且讓人們深刻感受與建物及環境親密互動的多元體驗。

人文風情饗宴 一睹東方意象之美

當你踏入這間堅持傳統的正宗粵菜餐廳，就能感受一股自然之美的魅力席捲而來，由象徵富貴與永恆的朧月蓮，作爲餐廳第一眼的主視覺，能看出設計師將空間與自然巧妙結合，進一步藉由空靈飄渺又帶點仿生的自然曲線所組成的圖騰，希冀能與藝術產生微妙的共鳴，這時抬頭張望整個空間場域，讓人彷彿進入了東方潑墨書畫的藝術世界，一步步將饕客的視覺延伸到室內，來到這裡不只滿足味蕾，更盡享成舍設計精心打造的美感氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。