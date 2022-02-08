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榮獲金點設計獎！昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館的蛻變新生

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜原田設計】

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見，直到原田國際室內設計公司與其結緣，重新規劃室內空間及環境景觀，試圖賦予當地民眾找回與它的共同記憶及空間溫度，使得老建物的美被重新流傳，並且讓人們深刻感受與建物及環境親密互動的多元體驗，同時在修建過程中廣泛運用老房子本身的元素，延續木料榫接工法的美感，再揉合濃厚日式氛圍，使古蹟在獲得完整保存之餘，更創造出嶄新價值，原田設計如此用心的規劃，也促使昭和十八一舉獲得金點設計獎的榮耀肯定。

以自然工法 還古蹟本來面貌

原基地內兩棟屋舍的功用分別是神社辦公室以及祭祀前淨身、著衣之處，經改建後重新改造為展覽館與餐廳，將整個空間規劃成更容易親近的場域，大大提升古蹟建築被使用率。在設計過程中，受限於建築體本身的使用限制，導致餐廳與廚房分據兩座建築物，無法適當安排送餐最佳動線，最終決定在通廊增建送餐中繼站，將後廚製作好的食物半成品先送至中繼站備存，待客人點餐後，即可直接由中繼站快速出餐。

為保存古蹟建築原貌，原田設計堅持採取自然工法加以修築，不改變主體結構，大量保留原始建築元素，從廊道、玄關的佈置，直至室內格柵天花板、榻榻米、紙拉門、木格窗、方形吊燈，一一還原傳統日式建築的質樸樣貌。除了善盡古蹟維護之責，空間亦加重置入日式古意情調，入口意象裝飾以深藍色日式帆布製作具有家徽精神的門廊掛布，側邊掛上紫色流蘇與白燈籠，營造濃重的歷史感。

古今融合 形塑五感俱全的沉浸式體驗

建築的二進入口處，刻意在通廊兩旁地面設置日本手提燈造型之花燈來烘托古蹟韻味，重現京都花燈路典雅風情，不僅具有方向指引的實際功能，更有承先啟後、走向未來之意涵。值得一提的是，基於古蹟法規限制，施工過程不得破壞原建築體且不得上釘，因此必須在舊結構之外重新架設新結構，並將櫃體模組化，組建完成後再置入空間，可以說維護古蹟是一項艱難的挑戰，由於建築體完全以木作搭建，結構可能存在脆弱點，因此設計師規定客人入內必須脫鞋，且不得在室內奔跑，由於原田設計秉持對古蹟的堅持與愛護，最終讓本案獲得了古蹟維護獎的殊榮。

昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館乘載著歷史的軌跡，深具保存意義，透過原田設計的巧手翻修，讓民眾得以看見古法木作的美感與溫度，尤其行走在房子裡，淡淡的檜木香氣從天花板和木地板之間透出，氣味與視覺一同引領思維進入舊時代，於是過往留下的美好不曾消逝，反而增添了源遠流長的雅致韻味。

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