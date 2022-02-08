快訊

亞洲盃女足／中華隊返台 專機抵達桃機4輛救護車待命

18年後淡出演藝圈…張菲戶籍遷到花蓮 近況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美麗盪漾 感受空間的質韻與蛻變

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜Eason 圖片提供｜近境制作】

為了以溫暖、體貼的情緒設想空間的諸多可能，同時在醫美領域中注入更多的使用者感受，因而進一步在空間中使用蛋的意象作為復進、自我追求的傳遞，訴說未來將至的美好與蛻化的氣質，除了美的形狀、無瑕的追求外，弧型醞釀孵化的光暈，包裹著更多安全感，讓心靈的踏實程度與自信價值油然而生。

發揮巧思打破設計框架

運用回字形動線將具備不同需求的格局分開，讓陌生患者彼此之間暗藏著溫柔不相互打擾的小默契，櫃台與大堂穿透的配置，運用微水泥的包覆感與不同的門片材質，形成區域間的變化，使空間穿透呼吸，並建立場域間的連結與對話，同時消除室內密閉感與醫療緊張感，使得醫美診所內的機能明確劃分並相互連結，並在通透的同時，保留了醫療環境的隱密性。另外，恢復室嘗試藉由空間形塑完整視覺效果，並對未知體驗置入實際存在感，再利用材料延伸溫暖特性。

從細節著手 勾勒空間多元可能性

因應原始基地的採光條件，運用材質特性，帶入更充裕的照明，色調上使用大量微水泥，櫃體結合手刷銅的光澤與開放式的櫃體嵌燈，搭配造型天花呼應不同場域之間的起點，將散落四處的光線聚集成為感官的延伸，在重量對比下呈現緩合、漂浮的時尚迷離氛圍，為醫療空間增添超乎想像的奇幻色彩。

延伸閱讀

軟到用洋芋片就能切開炸雞！日本研發熟食軟化鍋解決老人難咀嚼問題

你吃的是真干貝還是假干貝？營養師：從3方向辨別

淡定虎斑爽坐熊熊王座..身邊屁貓突然「牙起來咬爆」！神對比影片65萬人笑翻

陷山寨貨風波！宋智雅再被爆「送爸爸的LV球鞋也是假貨」

相關新聞

實踐文化拾荒 成為土地上的地衣

土地上的地衣，生活中的希望。 走在民樂街上，中藥味環繞，剛經過了幾間小吃店，往前便看見了「地衣荒物」。品牌主理人謝欣翰正好在店內招呼從臺南來的友人們，地衣荒物融合了新舊臺灣選品，販售許多臺灣工藝家的作品。店內物件豐富給人種安穩的氛圍，如同店內的人內含風趣卻沉穩的氣質。

國際飯店御用設計師用智控洗乾衣機 營造精緻高雅的生活況味

在能俯瞰山壯海闊的地方，設計師袁世賢主持的呈境室內裝修設計以山海為題為業主打造度假私邸，用木材與大理石的肌理讓室內外聚合成一體，自然而大器，內斂而深邃。將如此語彙納入住宅空間，源自袁世賢長年操刀多個國內外知名飯店的經驗，包括煙波大飯店台南館、花蓮館、宜蘭館，帶給業主住飯店般精緻的生活況味。為能符合高雅的內裝風格，業主也特別與呈境團隊在家具及電器選擇上下足功夫，其一便是昇華整體氛圍的LG WashTower™ AI智控洗乾衣機。

神聖境美 起承轉合 和風韻藏

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見，直到原田國際室內設計公司與其結緣，重新規劃室內空間及環境景觀，試圖賦予當地民眾找回與它的共同記憶及空間溫度，使得老建物的美被重新流傳，並且讓人們深刻感受與建物及環境親密互動的多元體驗。

人文隙光 敞新盎然

傳統踏實的建設公司一代，逐步交接給充滿變革活力的企業二代，辦公空間得以如何改造，方能體現企業邁向新紀元的氣象？蘊致設計使用絕美端景牆轉化企業形象，並透過異材質與圖樣的拼接結合，展現大刀闊斧的突破意圖，打造出「讓人不想下班的空間」。

榮獲金點設計獎！昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館的蛻變新生

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見，直到原田國際室內設計公司與其結緣，重新規劃室內空間及環境景觀，試圖賦予當地民眾找回與它的共同記憶及空間溫度，使得老建物的美被重新流傳，並且讓人們深刻感受與建物及環境親密互動的多元體驗。

人文風情饗宴 一睹東方意象之美

當你踏入這間堅持傳統的正宗粵菜餐廳，就能感受一股自然之美的魅力席捲而來，由象徵富貴與永恆的朧月蓮，作爲餐廳第一眼的主視覺，能看出設計師將空間與自然巧妙結合，進一步藉由空靈飄渺又帶點仿生的自然曲線所組成的圖騰，希冀能與藝術產生微妙的共鳴，這時抬頭張望整個空間場域，讓人彷彿進入了東方潑墨書畫的藝術世界，一步步將饕客的視覺延伸到室內，來到這裡不只滿足味蕾，更盡享成舍設計精心打造的美感氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。