感同身受 然後在創作經典的旅途上一路疾走

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜近境制作】

「如果將設計看成一齣電影，那麼身為設計師，必須經常在導演及演員兩個角色之間切換，唯有將最真摯的感情毫無保留地投入創作中，理想的空間才得以展現。」今年以五項作品入選，且連續三次獲得被美國《時代雜誌》、英國《泰唔士報》、BBC等大型媒體譽為「室內設計界奧斯卡獎」的英國Andrew Martin國際室內設計大獎殊榮肯定的近境制作唐忠漢總監，受訪時巧妙的以戲劇角度切入，替自己的設計理念下了一個簡單卻讓人印象深刻的註腳。

挺過疫情 表現依然精彩

其實唐忠漢總監優秀的設計實力早已深受業界與客戶認可，去年他的作品除了榮獲英國Andrew Martin國際室內設計大獎肯定之外，還陸續奪得了2021荷蘭Frame Awards、2021 TID大獎、2021 金點設計獎等國內外知名設計獎項，在肺炎疫情依舊嚴峻的情況下，能夠擁有如此精彩表現實在難能可貴。唐忠漢總監表示雖然近境制作這兩年與社會上諸多行業一樣遭遇了疫情的重大打擊，所幸在全體同事將士用命的齊心合作下，公司發展依舊取得頗為理想的成績，為此，唐忠漢總監對所有員工的努力付出更抱持著深刻的感謝。

唐忠漢總監坦言透過本次的疫情直接體會到台灣社會的堅韌不拔與良好的公民特質，一直以來雖然他的設計工作往返兩岸之間，但始終持續追求深耕台灣的目標，並打從心底認定設計這條路在台灣擁有充滿無限可能與絲毫不受限的美好未來，同時他也將這段期間所經歷的一切艱難挫折回過頭來轉化為衍生創意的豐厚養分，強調設計師必須以利他為主、以客戶為尊，透過一切方法滿足業主對於空間的需求，將設計視為成長過程中必須面對的修練，在一次又一次自我省思中，完整實踐純粹卓越且不帶任何雜質的設計美學理

驚豔英國、荷蘭、台灣設計大獎的不凡作品

英國Andrew Martin國際室內設計大獎於1996年在倫敦創辦，有別於一般國際設計獎項以設計產業專家的意見為主，該大獎評審團由英國王室貴族、專欄作家、好萊塢明星、金融家、時裝設計師等社會各行各業菁英人士組成，藉由獨特的視角與審議機制，使得這項大獎具備無可比擬的代表性、公正性與權威性，每年都吸引來自全世界各地設計師的踴躍參與，想要在競賽中獲得評審青睞，絕非易事，因此唐忠漢總監這次獲獎更叫人刮目相看。

近境制作入選該大獎的五件作品分別為：墨衍 | 寂安、行跡的探索、空間峽谷、飛行船、北京建發融創長安和璽銷售中心。同時柴宅此案也同步獲得2021 TID 居住空間類｜複層大獎及2021金點設計獎 空間設計類大獎，而行跡的探索則另外獲得2021荷蘭FRAME AWARDS，值得一提的是，荷蘭FRAME AWARDS由荷蘭老牌設計雜誌《Frame》於1997年在阿姆斯特丹所創立，一直以來被譽為「世界設計潮流的晴雨表」，在全球範圍內擁有舉足輕重的號召力與影響力，20多年來的歷屆得獎者皆非泛泛之輩。

至於獲得2021英國Andrew Martin國際室內設計大獎、TID與金點設計獎的墨衍 | 寂安的設計理念以「時間」為設計核心，唐忠漢總監試圖捕捉時間停留的樣貌，在住家內利用透明水池與陽光的折射，留下水光交流的靈氣，利用真實可靠的自然元素，將材質、光線及體會到的一切緩緩統整，藉由與時間的交談，形塑獨有的藝術性，這一慢慢向內發展及探索的過程，幫助使用者傳達了內心的情緒，精準詮釋於空間之中。

而獲得2021英國Andrew Martin國際室內設計大獎與荷蘭FRAME AWARDS的行跡的探索則有別於一般建物想當然爾的樣品屋規劃，設計者透過修行與自然的手法構築一個更為活潑的情境體驗過程。針對原本各自獨立的兩層地下區域，利用旋轉坡道加以貫通，形成特別挑高的天井，讓光線以垂直方式引入室內，藉由材質轉換與光影變化，展開一段探索空間的旅程，並形成極度驚人的視覺效果。

可以說，一步一腳印走過了多年的設計歲月，近境制作於2021年的大放異彩堪稱是唐忠漢總監寫給自己、寫給公司、寫給設計以及寫給台灣的一封意境悠遠且韻味十足的情書，字裡行間透露出來的情深意濃，值得大家細細解讀。