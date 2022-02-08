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於空間構建虛實交錯構築日常語境 提升寓所質感

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
【一研設計制研所－謐境】
【一研設計制研所－謐境】

【撰文｜Nina you　　圖片提供｜一研設計制研所】

在空間中，給予讓人喘息，讓空間擁有更大的流動感是打造通透住宅的重點之一。而一研設計制研所除了將自然元素揉合於空間外，更是將虛與實的運用相融於設計基調，用最簡約的方式傳達最厚實的空間語言。

【一研設計制研所－謐境】
【一研設計制研所－謐境】

嵌入區塊對比，空間轉換視覺疲勞

在空間中，「方塊」除了能讓視覺上增添動感外，也有區隔亦或串聯的效果。然而，要將方塊巧妙地嵌入在住宅空間裡，虛與實的應用更顯得重要。如同用如空心方塊的吊燈，與壁面櫃子或桌子的實心方塊成為對比，相對於都是實心的感受會更不壓迫，使空間連結增添空白，而這空白，恰巧地正是轉換視覺疲勞的要點。

在小坪數的居家設計，「虛」的利用使得實際感受被放大，巧妙的界定出區塊間的和諧分野，走在這場域中，感受到其中現代造型主義融合著溫潤。

【一研設計制研所－庸白爾雅】
【一研設計制研所－庸白爾雅】

【一研設計制研所－庸白爾雅】
【一研設計制研所－庸白爾雅】

抽象層次鋪敘，疊砌空間美感高度

空間中能擁有寬敞與舒適的氛圍，除了可以利用開放式手法讓整裡保有流暢外，也能透過沉穩材質的佈展，再加上空間設計或物件選擇上的變化，去打造更富有寓意的場所。

像是一研設計制研所在【圓舞曲】及【線構律動】都有用到的虛實交加的時鐘，多了一點玩味，更是在這樣看似簡單的選擇傳遞讀到精神。光照射在簍空的圓形掛鐘，投射出影子，影的表現訴說著時光流逝。

每一個細節，都是在鋪陳空間意境，更是將場域提升至不同層次。

【一研設計制研所－線構律動】
【一研設計制研所－線構律動】

【一研設計制研所－圓舞曲】
【一研設計制研所－圓舞曲】

與自然為師，巧藏現代語彙

強調與光線、與自然共生而設計，順應著建築外在或內在條件，再去規劃空間整體調性。在這樣的基礎上，一研設計制研所引入光線，並佐以交錯在隔柵上的木板，或是電視牆面上的虛實交錯收納櫃，打造平面或立體，構築伶俐而爛漫生動的生活語境。

【一研設計制研所－線構律動】
【一研設計制研所－線構律動】

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