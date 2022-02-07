空間二元論的極度實踐 在四面純粹中擘劃謐境

【撰文｜Harper 圖片提供｜一研設計制研所】

妳對「家」的想像是什麼樣子？儘管每個人都有各自嚮往的住宅環境及設計風格，但空間中最重要的根本仍不脫離安全、舒適與實用三元素，建構於他們之上，美感才能穩固地恣意生長，一研設計制研所總監陳宗瑩深諳此道，擅長運用隱藏式、內嵌式門把或無把手推門進行面的收整，以同時滿足兼顧安全、舒適與美感的需求。

【一研設計制研所－雲墨】

平衡黑與白 收整線與面 潑灑實用語彙的雲墨畫

外凸式把手消失是通用設計中常見手法之一，其主要目地為降低家中長者或身心障礙者在空間中發生危險的可能性，原是以實用性為初衷的發想，在陳宗瑩總監的設計中卻昇華成為平衡與盤整空間美感的重要角色，在【雲墨】中設計師將此手法運用於櫃體，以45度斜把手取代一般抽屜櫃常見的雙孔把手，櫃面成一平整面，與純白色平面桌板相映更顯和諧，營造出的沉靜氛圍，讓進入書房的使用者能更加專注，視野跨過通透的透明隔間牆，一致地家具選材搭配公領域同樣純粹的黑與白配色，更擴大了整體空間感與完整性。

【一研設計制研所－雲墨】

在【雲墨】臥室內的門片設計中，設計師更進一步捨棄外凸式把手或崁門式把手，以預留手指空間的門縫做為橫拉浴室門的使力點，另一扇儲藏室內推門因著無把手的設計，即使雙手環抱重物，也能以肩輕推開，設計師在各處充分揮灑實用性語彙的同時，收整後的全室平面與延伸至天花、深度及粗度不一的直線門縫交相錯落在空間中，也呼應著陳宗瑩總監一貫的現代造型主義與幾何美學，為鋪蓋暖木的臥房增添一絲不失秩序的躍動。

【一研設計制研所－雲墨】

【一研設計制研所－雲墨】

同樣作為通用設計的常見要素之一，橫拉門除了可以避免外凸式把手帶來的風險外，也能最大限度節省室內空間，對長者及輪椅使用者相對更加友善，在【謐境】中，設計師以橫拉門加大浴廁及廚房空間外，更在兩扇緊鄰的橫拉門收整過後的平面上鋪展鏡面，加大整體空間視感與通透感。

【一研設計制研所－謐境】

隱匿個人私領域 實踐空間二元論

收整平面除了讓畫面更純粹，維持空間中幾何美學的一致性外，也能有效加深私領域的隱密性，陳宗瑩總監非常重視空間中的二元論，當公領域整體的空間感藉著平面的完整與連貫而融為一體，私領域的存在感也會隨著開啟的把手消失而消弭，藉著釋放公領域的手法保護使用者的隱私權，讓家中每個人在各自的空間中都能享有彷彿淋浴時的安全感與自由。

【一研設計制研所－木沐】