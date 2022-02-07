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勤美誠品裡的異國跳蚤市場 在選物店感受時間流動

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Harper　　圖片提供｜Wander雋永選物店】

佇立在台中勤美誠品眾多百貨櫃位之中，wander雋永選物店是一特別的存在，經過時感覺周圍的嘈雜都成為背景，時間彷彿也因為專注而停下腳步，凝視著各類新舊選物錯置的展示櫃，在被賦予「流行」框架的百貨商場裡，這間小店的存在感不斷被放大。

選物重視本質　追求能成為雋永的經典

雋永是Wander的核心價值，藝術家出身的老闆Sinic認為，經典的事物能跨越時間，不論新舊，只專注於選物的本質，因此店裡除了能看到嶄新的飾品和衣物，也陳列許多幾經風霜的軍用品與老件，雖然在Sinic一貫的選物標準下，他並不拘泥於任何形式的商品，但重視功能性且絲毫沒有任何多餘裝飾性元素的軍用品，與Wander的搭配確實宛如渾然天成。

走進店裡，Sinic以特地挑選的古董傢俱、老件桌椅來擺放商品，再利用熏香與蠟燭，從視覺、嗅覺與觸覺，多方面都讓人感受到濃厚復古氛圍，配合檯面上不依規則混合擺放的各式選物，恍惚間有種穿越到異國跳蚤市場的既視感。

「相較花俏吸睛的外表，我更重視實用性。」，忠於本質是Wander的根，各種意義上的融合是他結成的果，幾年前把Wander帶進臺南林百貨，是Sinic的第一次嘗試，在百貨商場中用老件傢俱與古董櫃位來乘載這些古今交錯的選物，檯面上的新舊融合也擴張成為老件小店與潮流商場間的碰撞。

Wander店裡的飾品品牌STORY CRAFTS CO奠基於老闆Sinic較早期的概念，結合包括美國原住民、歐陸宗教藝術、日本侘寂美學等各國文化並內化為自身靈感來源，其中以英國殖民時代的港幣壓製而成的英屬香港硬幣戒指，不僅賦予具紀念價值與歷史意義的老物一段新生命，更是Wander品牌核心理念的縮影。

Wander作為一間原居於台北的香港人與臺灣人夫妻自台南開創，目前落腳於台中的選物店，他帶著台中人一貫的務實眼光，堅守台南人的慢活精神，也像台北一樣包容並推廣著各國與在地文化，走過疫情的洗禮，Wander用他的屹立不搖提醒著我們，唯有經典能跨越時間。

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