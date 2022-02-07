以小窺見空間況味 從視覺放大空間縫隙

【撰文｜編輯部 圖片提供｜一研設計制研所】

以小見大的藝術轉化為空間設計，當小坪數的居住空間裡頭，要放入最多的生活想像或是提升感受豐富、降低視覺干擾，最有效的便是運用不同材質或是保持純粹，讓空間加⼤它的彈性。

【一研設計制研所-雲墨】

【一研設計制研所-雲墨】

用玻璃營造通透，延伸空間視覺感

要在坪數不算太大的空間中做出區隔，隔出玄關、客廳或書房，在不壓迫視覺的情況下，運用了透明玻璃或霧面玻璃穿插在其中，如同空氣也流通在不同場景裡。玻璃帶來的通透感，擴大了場域透明感受，再搭配上隔間的鏡面運用，更是延伸了視覺，並沒有太過實體的立面阻擋設計的發展。

明確地定義出不同空間的同時，也延展了大小，瞬間放大了每個空間視覺縫隙。

【一研設計制研所-雲墨】

交錯出動態路徑，設計美學顯現於場域中

從空間中縱橫交錯的線條拓展出路徑，讓人進到空間後，有種轉換狀態，進入另一個像林間的住宅中。其中，黑色鏡面照射出空間的樣貌，家具或人的動態與靜態，隨著光線灑入室內，一瞬間如同來到了沉澱之所。

鏡面的照射反映出日常狀態外，更是大大降低空間區別之感，一個空間不生硬地告訴你界線，以更加柔軟的方式去分開場域，巧妙地降低視覺上的負擔。從設計巧思上，能夠發現在小坪數中，仍可發揮當代設計美學的美麗想像。

【一研制研所-謐境】

純粹中鍊取精緻，無壓美好小宅的空間玩味

留給空間去說話，小宅最美好之處，便是在一定的空間哩，容納各種生活需求、機能和享受，而一研設計制研所強調的重點之一「穿透」，便成為小宅美學的關鍵要素。

運用家飾、家具的擺放以及隔間材質上的搭配，進而打造出當代住宅強調的現代兼具精緻感，在這樣的情況下傳達出小而巧的理念。結合不同屋主性格色彩，從最純粹的空間美學出發，整合最高度的機能性，完成住宅精緻設計，形成無壓而美好的空間況味。