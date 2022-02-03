低吟妍辭的微奢寓所 在安樂窩裡遇見空間藝術展演

【撰文｜Harper 圖片提供｜一研設計制研所】

在設計中注入對偉大藝術家的致敬元素雖然稱不上罕見案例，卻也不是一件信手拈來的事情，蒙德里安追求極簡的藝術哲學與他畫作中的和諧、平衡，反倒令他成為作品最容易被延伸運用至其他領域的畫家之一，其中甚至包括服裝設計與食物的造型設計，位於舊金山現代藝術博物館頂樓的藍瓶咖啡研發的蒙徳里安蛋糕就令人印象深刻。

殊途而同歸 設計與新造型主義的綺麗交會點

當然在這些致敬的案例中，也不乏深受現代造型主義啟蒙與影響的室內設計師，一研設計制研所總監陳宗瑩便是其中佼佼者，陳宗瑩總監指出，設計與現代造型主義，兩者之間有一個最大的共通點，便是把複雜的東西簡單化，理念上的不謀而合讓蒙德里安的畫作能夠更靈活地被運用於各種空間與手法中。

「不過所謂的致敬應該是一種精神依歸，而非一昧模仿或追隨」，誠如陳宗瑩總監所強調，對於現代造型主義的演繹應該有更多元的手法與模式，而非單純不斷地在空間中置入畫作或三原色構成的幾何圖案，直觀的將藝術圖像實體化或輾轉的將期拆解為細項元素，兩種演繹手法在空間設計的過程中都有其必要性。

演繹與引領 揮舞盈滿音符的直拳

將藝術圖像或畫派精神拆解或轉化為實體元素，再曖昧的偷偷置入到設計中，可以低調的牽引使用者的感受與空間意象，直覺性的將圖像實體化或投射到空間中則是一種充滿力量的手法，雖然不能太滿，卻可以有效傳達創作者初衷，在「庸白爾雅」中，由白、黑、灰三色構成的空間顯得較沉重與單調，陳宗瑩總監在客廳牆面掛上一幅引用蒙德里安畫作所有主要元素的長形飾板，瞬間活潑了整體色調與氛圍，這是一種非常直接而有效的手法，但跳色的設計有時會太過突兀，設計者懸放在一旁的帶格柵隔板不只發揮了風水上的擋煞功能，也適當地調節畫作與空間的互動。

同樣作用的另外一個設計出現在客廳對面的櫥櫃，可以看到設計者刻意錯開櫃體內層架的連續性，創造如新造型主義畫作中不規則又和諧的幾何排列，透明門片的部分選用長虹玻璃，除了能搭配整體設計風格，強化線條感，也能透過霧化的表現維持內斂的空間個性，並提供使用者在公共空間儲物的隱私性。