帶領一場光與影的對話之旅

【撰文｜Nina you 圖片提供｜一研設計制研所】

自然與光線，這兩個是一研設計制研所創造的場域中重要元素，並以線條搭配，創造純粹包含靈活流動的變化性。蒙德里安與貝聿銘的思想碰撞融合，經典藝術展現於現代性的居家場域，線條於突出或隱藏於空間，讓光線的交錯在其中醞釀出新形貌。

以自然元素為底蘊，創造空間流動感

在空間設計中，要讓整體調性保持一致性與質感，必須考慮到外觀性延續，屋內軟裝的延伸設計，像是以畫作做設計發想，讓空間能擁有自然的舒適感。一研設計制研所陳宗瑩總監表示自己設計上也深受貝聿銘說的「以光來做設計」所影響，引入自然到室內空間，光線照射在隔柵上，在地板映照出隨時間變化而有長短高低變化的線條，讓整體產生了動態流動。

光與影，概念轉化成新語彙

可引入自然光線外，藉由室內照明也能夠打造光影間的互動。於樓梯旁設計的格柵，除了讓視覺上多了一些通透感及趣味，運用了光去創造出線條影子，更是豐富了空間中的設計巧思。

設計語彙傳達出空間調性，一研設計制研所新譯、轉化蒙德里安的線條元素以及貝聿銘重視的光線，將兩種概念翻轉為一個空間中，兩種語言的美感傳遞。線條因光而映照在電視倒影、地板、櫃體或牆壁上，如同整個空間都在彼此互動。

虛與實之間，讓日光空氣在空間流竄

在空間中，不以實心而以線條去作為空間區隔，除了增加通透感之外，創造了虛實相對之感，給人也給空間喘息的時刻。也讓光線就在其中逃竄，每個物質都有了生命力，隱隱約約地說出空間設計語彙，成為一研設計制研所的氣韻。

「用光來做設計」，或是「以自然為師」，這些設計理念都依循著一個脈絡—走向純樸。越是能夠引入自然元素，越能夠讓空間與人對話。觀察環境並運用線、幾何的架構榮和於設計，依照使用場域的比例劃分空間，讓居住在內的人徜徉更好的空間感受。