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美味製作場「瘋小麥」麵包店

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Matt 圖片提供｜特力幸福家】

最初店家找上特力幸福家團隊，商量如何打造一間具有設計感也同時能展現產品特色的麵包店時，雙方以「手作&溫度」作為主要設計的方向，考量店內總面積僅18坪左右，為了達成最有效率的運用，決定將空間一分為二：將前半段區域約5坪的空間規劃成結帳櫃檯區、臨窗展售櫃與情境櫥窗；後半段則以局部玻璃窗、白色巧克力磚牆、木頭門分野，並安排店家最重要的核心區域──專用烘焙廚房，作為放置生產機器與師傅們的工作場域，藉以傳遞出麵包店「瘋小麥」乾淨舒適的迷人印象。

空間資料：

1.建築形式：商空

2.坪數：18坪

3.風格：混搭風

4.建材：巧克力磚、黑鐵方管、實木、玻璃窗、木皮、超耐磨木地板

5.格局：櫃檯、展示架、情境櫥窗、烘焙廚房

特色1：善用地勢 成為街廓亮點

由於現代攸關自然、健康、養生的風氣十分盛行，由於座落於大樓角間一樓，設計團隊依照原有的黑灰色崗石外觀加上黑底白字的店招，並規劃兩個垂直、溫暖通透的落地櫥窗設計，促使行人經過時，因麵包香氣與典雅燈光，在視覺與嗅覺上都獲得滿足，也就是說將人的行為導入設計，成為吸引客人的一項利器。

特色2：清爽明亮 混搭風演繹迷人風情

設計團隊刻意將店內保持開闊感，採用軌道燈作為照明使用，量身訂製的麵包展示架沿著90度落地大窗設置，在溫暖的照明下。櫃檯區座落在進門後右側，白磚搭配實木檯面看起來乾淨俐落；結帳櫃檯前方巧設一區吸睛的情境佈置，令人聯想到節慶豐盛歡樂氣氛；櫃檯後的連續牆面選用的白色方磚，輝映櫃檯上方的復古吊燈與木頭門，試圖在摩登的輕工業氛圍中，添加一些來自南歐鄉村自然慵懶的況味。

特色3：呼應商店性質 以材質決勝負

為了呼應「瘋小麥」堅持全數使用純天然原料的各式麵包產品，設計師進行空間風格配置時，大量使用質地天然、低度修飾的木質、磚及黑鐵方管等素材，並採用適當的尺寸製作店內一系列格櫃與展示架，以約3000K上下、柔和不刺眼的黃光，一方面為麵包帶來更誘人的色澤，一方面也能維持現場舒適有溫度的氛圍。

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